Famalicão: Festas em honra da Senhora das Candeias e de São Brás, em Landim

O Conselho Eco-Escola da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este reuniu, na passada quinta-feira, no Centro de Apoio Comunitário. O encontro, que serviu para elaborar o plano de ação de sensibilização e educação ambiental, contou com a presença dos vereadores da Educação e do Ambiente da Câmara Municipal, Augusto Lima e Hélder Pereira, tendo ambos reconhecido a importância do programa Eco-Escolas, dada a sua natureza, dinâmica e alcance, tanto na instituição, como nas comunidades locais, numa «boa prática de compromisso cívico e de intervenção a favor do ambiente e da natureza como suporte da sustentabilidade e defesa dos ecossistemas».

Com a participação das equipas educativas, crianças, colaboradores, autarcas locais, agentes e parceiros da comunidade, o Conselho desenhou a sua ação para o presente ano, privilegiando o consumo e poupança de água e de energia, arranjo e manutenção de espaços exteriores e defesa da biodiversidade. Aspetos significativos desta ação serão o arranjo de um jardim de espécies aromáticas e da substituição de superfícies relvadas por prados naturais nos espaços exteriores dos diferentes equipamentos, bem como a hortofloricultura.

O programa, em termos de ações e iniciativas, está alinhado com o projeto educativo da Engenho, “Minha Terra, Meu Mundo”, este ano centrado no subtema: O Rio, o Vale e as Memórias, «aspetos que deverão ser abordados numa lógica transversal e mobilizadora em torno de referências, valores e indicadores identitários e específicos deste território», conforme sublinhou Manuel Augusto de Araújo, presidente da direção da Engenho.