Famalicão: Festival BINNAR arranca no dia 8, com várias formas de arte

Arranca, no dia 8, sábado, o Festival BINNAR, que já vai na 10ª edição. A iniciativa, que dá palco a várias formas de arte, decorre até 30 de novembro, com entrada livre.

O primeiro dia fica marcado pela performance de Desenhos Disjuntos feat. Karim Saadi, às 23h30, no CRU – Espaço Cultural, em Famalicão, com os músicos Diogo Lopes, Nuno Reis e Karim Saadi.

A Casa do Território acolhe, de 10 a 21 de novembro, a exposição coletiva “TEN_Y/25”, com trabalhos dos artistas Filipe Coelho, Karolina Ołownia, McCoy Chance, Natasha Monakhova, Nina Sumarac, Petra Brnardic, Plataforma e Sarah Choo Jing. Como complemento à mostra, será lançado um álbum colaborativo que assinala os 10 anos do Festival.

O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave recebe, de 10 a 30 de novembro, a exposição coletiva “Azul Ciano e Outras Cores” -, um trabalho artístico desenvolvido pelos alunos do 11.º ano do curso profissional Técnico de Audiovisuais da Oficina – Escola Profissional do INA, no âmbito das aulas de fotografia, com orientação do artista plástico Joel Fonseca.

O Festival dedica, no dia 20 de novembro, uma noite à sétima arte, em parceria com o Cineclube de Joane, com início às 21h45. Serão exibidas três películas: “Muqaddimah Li-Nihayat Jidal (Introdução ao Fim de um Argumento)” (1990), de Jayce Salloum e Elia Suleiman; “Filme anúncio do filme Drôles de Guerres’ (2023), de Jean-Luc Godard, em colaboração com Jean-Paul Battaggia, Fabrice Aragno e Nicole Brenez; e “C’est Pas Moi – Não Sou Eu” (2024), de Leos Carax.

Ainda neste dia, a Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE Famalicão) acolhe a performance e oficina “Bicho Papelão”, dirigida ao público escolar, pelo trio contador de histórias: Inês Sincero, Tomé Nunes Pinto e Tozé Cruz.

No dia 22 de novembro, a Fundação Castro Alves dá espaço ao barítono, Daniel Knox, que atua pelas 22h00.

Também o Mosteiro de Arnoso volta a integrar a programação do BINNAR, acolhendo uma performance com inspiração oriental intitulada “Gaman (我慢)”, apresentada por um quarteto de cordas composto por alunos do Conservatório de Música, Teatro e Dança de Vila do Conde e da Escola Profissional de Música de Espinho. A atuação realiza-se a 23 de novembro, pelas 18h00, tendo como protagonistas: Sofia Igreja (1º violino), Mafalda Martins (2º violino), Marta Monteiro (viola) e Inês Alheiro (violoncelo), com composição de Eduardo Patriarca.

O Festival termina com “Hyperfriction-Drum”, uma performance e masterclass do músico e percussionista Luam Clarindo, que terá lugar na Oficina – Escola Profissional do INA, a 27 de novembro, dirigida aos alunos da instituição.

Recorde-se que o Festival BINNAR, criado e produzido pela plataforma BINNAR, com o apoio da Câmara Municipal, realiza-se desde 2016 e, ao longo dos anos, tem reunido várias parcerias e explorado diferentes espaços do concelho – museus, galerias, fundações e escolas -, apresentando uma programação que junta artistas consagrados e emergentes.

Todos os eventos e atividades do BINNAR têm entrada gratuita.

A programação pode ser consultada em www.binnar.org, ou em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao.

Famalicão no mapa mundial da dança desportiva

Famalicão volta a ser a capital da dança, com os melhores intérpretes do mundo. No dia 8 de novembro, o pavilhão municipal acolhe 30 pares de 17 países no Campeonato do Mundo e mais de duas centenas de atletas nacionais de 30 escolas do continente e ilhas.

O evento, que vai na 11.ª edição, é da responsabilidade da Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão, com o apoio da Câmara, do Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ, da FPDD, e de outros patrocinadores. Aliás, chama-se Famalicão Dança® dstrealestate.

Este ano acolhe duas provas de dança desportiva: Campeonato do Mundo Sub-21 em 10 Danças, atribuído pela WDSF, World DanceSport Federation; e a 6.ª prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva, nas disciplinas de Latinas e Standard, atribuído pela FPDD, Federação Portuguesa de Dança Desportiva.

A competição arranca às 13 horas; a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Latinas está prevista para as 14h35, com entrega das classificações do Circuito Nacional às 15h45. A primeira ronda do Campeonato do Mundo Standart está marcada para as 16h40 e a segunda ronda cerca de uma hora depois.

A entrega das classificações do Circuito Nacional será às 18h25. A meia-final do Campeonato do Mundo – Latinas está para as 19h25; às 10h30, desfile das escolas presentes no circuito nacional; 20h55, meia-final do Campeonato do Mundo – Standart. Pelas 21h55 final do Campeonato do Mundo Standart e 22h50 final do Campeonato do Mundo de Latinas. A entrega de medalhas está para as 23h10.

Quem quiser assistir ao vivo tem que adquirir bilhetes. As provas têm transmissão na RTP2 e no Porto Canal, bem como a emissão integral em livestream.

O Famalicão Dança® é já tida como uma marca de prestígio que gera retorno económico, ao nível da hotelaria, restauração e comércio; promove a vertente social, por via do convívio entre culturas; é educativo porque envolve muitos jovens na dança, incrementando o talento, a persistência e a disciplina. Este ano, o evento dá mais valor à parte cultural, numa associação a Camilo Castelo Branco, pelo bicentenário do seu nascimento.

«Ano após ano, temos conseguido elevar a fasquia e, este ano, não será exceção», destacou Anabela Gomes, presidente da Gindança. «A atribuição da organização de uma competição internacional à Gindança não acontece por acaso. Deve-se à sua competência e histórico na modalidade, que a tornam um parceiro de excelência», referiu o vereador Pedro Oliveira.

Famalicão: Câmara retira cabos que estão inutilizados nas fachadas dos prédios

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão começou a remover os cabos e equipamentos das operadoras de telecomunicações que já não estão em uso. A ação é feita em parceria com as empresas do setor.

Os trabalhos decorrem nas próximas semanas, com foco na Praça D. Maria II e na Praça Mouzinho de Albuquerque.

O objetivo é limpar as fachadas dos edifícios e substituir os cabos aéreos por ligações subterrâneas. Assim, a autarquia quer melhorar a imagem do centro urbano e garantir redes mais modernas e fiáveis.

Famalicão: Município procede ao restauro de duas esculturas

A Câmara Municipal de Famalicão vai proceder ao restauro ao monumento de homenagem aos “Fundadores do Concelho” e “Ao Bombeiro Voluntário”. As duas intervenções custam 21 mil euros.

A intervenção na escultura de homenagem aos fundadores do concelho de Vila Nova de Famalicão, instalada nos jardins dos Paços do Concelho, decorrerá ao longo dos próximos dois meses e implicará a remoção de elementos cerâmicos e posterior reassentamento, operações de limpeza, estabilização e reforço estrutural, entre outros trabalhos.

Recorde-se que a escultura, inaugurada em 2005, é da autoria de Fernando Crespo e foi inaugurada no âmbito das comemorações dos 800 Anos do Foral de D. Sancho I, dos 170 anos do concelho de Vila Nova de Famalicão e dos 20 anos de elevação a cidade. Foi uma homenagem aos fundadores do concelho no ano de 1835, aos membros do executivo e presidentes de Junta em exercício à data das comemorações.

A peça escultórica divide-se em três áreas distintas, correspondendo cada uma delas a um período histórico diferente: antes de 1835, de 1835 até 2005, e o tempo pós-2005.

Ainda no que diz respeito a restauro de esculturas, está incluída a estátua “Ao Bombeiro Voluntário”, instalada no Parque 1.º de Maio. A intervenção passará pela limpeza e estabilização de superfícies, pelo tratamento do suporte, a substituição dos elementos pétreos danificados, a proteção e reintegração cromática dos bronzes e ainda a reposição das letras de identificação da escultura atualmente em falta.

A estátua “Ao Bombeiro Voluntário” é uma obra da autoria de Augusto Costa, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Foi inaugurada a 13 de junho de 1985, enquadrada na inauguração da remodelação do Parque 1.º de Maio. O monumento surge como homenagem de gratidão pelo papel desempenhado pelos bombeiros voluntários que, com espírito de abnegação, se sacrificam pela comunidade.

Famalicão: Magusto paroquial em Joane

No dia 15 de novembro há magusto paroquial na vila de Joane. Trata-se de uma organização de vários movimentos paroquiais que contempla serviço de refeições ao almoço e jantar.

Durante a tarde decorre o magusto, jogos tradicionais e momentos musicais para a animação.

Rui Pedro Neves vence Prémio Alberto Sampaio

Rui Pedro Neves venceu o prémio de História Alberto Sampaio 2025, com o ensaio “O Domínio do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Formação, Composição e Exploração (1131-1181)”.

O vencedor será premiado com um valor monetário de seis mil euros e a publicação do seu estudo na Revista de Guimarães.

O anúncio foi feito pela Academia das Ciências de Lisboa, a quem estava confiada a direção científica do Prémio, que felicitou o vencedor «pelo seu trabalho notável e merecido reconhecimento».

A cerimónia de entrega do prémio está marcada para o dia 1 de dezembro, em Guimarães, na Sociedade Martins Sarmento.

Recorde-se que o prémio é patrocinado pelos Municípios de Famalicão, Braga e Guimarães e tem como objetivo incentivar à investigação nas disciplinas da História Social e Económica, mantendo viva a pessoa e obra de Alberto Sampaio.

Famalicão: Encontrado jovem que estava desaparecido desde segunda-feira

Já foi localizado o jovem de 32 anos que, desde segunda-feira, ficou incontactável após sair de casa, em Brufe, Vila Nova de Famalicão.

Pedro Azevedo terá sido localizado em Penafiel e estará de regresso a casa nas próximas horas, adiantou a família à Cidade Hoje.

Sem justificar o que aconteceu, a família afirma que Pedro “aparenta estar bem”.