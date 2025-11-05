Famalicão: Festival BINNAR arranca no dia 8, com várias formas de arte

Arranca, no dia 8, sábado, o Festival BINNAR, que já vai na 10ª edição. A iniciativa, que dá palco a várias formas de arte, decorre até 30 de novembro, com entrada livre.

O primeiro dia fica marcado pela performance de Desenhos Disjuntos feat. Karim Saadi, às 23h30, no CRU – Espaço Cultural, em Famalicão, com os músicos Diogo Lopes, Nuno Reis e Karim Saadi.

A Casa do Território acolhe, de 10 a 21 de novembro, a exposição coletiva “TEN_Y/25”, com trabalhos dos artistas Filipe Coelho, Karolina Ołownia, McCoy Chance, Natasha Monakhova, Nina Sumarac, Petra Brnardic, Plataforma e Sarah Choo Jing. Como complemento à mostra, será lançado um álbum colaborativo que assinala os 10 anos do Festival.

O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave recebe, de 10 a 30 de novembro, a exposição coletiva “Azul Ciano e Outras Cores” -, um trabalho artístico desenvolvido pelos alunos do 11.º ano do curso profissional Técnico de Audiovisuais da Oficina – Escola Profissional do INA, no âmbito das aulas de fotografia, com orientação do artista plástico Joel Fonseca.

O Festival dedica, no dia 20 de novembro, uma noite à sétima arte, em parceria com o Cineclube de Joane, com início às 21h45. Serão exibidas três películas: “Muqaddimah Li-Nihayat Jidal (Introdução ao Fim de um Argumento)” (1990), de Jayce Salloum e Elia Suleiman; “Filme anúncio do filme Drôles de Guerres’ (2023), de Jean-Luc Godard, em colaboração com Jean-Paul Battaggia, Fabrice Aragno e Nicole Brenez; e “C’est Pas Moi – Não Sou Eu” (2024), de Leos Carax.

Ainda neste dia, a Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE Famalicão) acolhe a performance e oficina “Bicho Papelão”, dirigida ao público escolar, pelo trio contador de histórias: Inês Sincero, Tomé Nunes Pinto e Tozé Cruz.

No dia 22 de novembro, a Fundação Castro Alves dá espaço ao barítono, Daniel Knox, que atua pelas 22h00.

Também o Mosteiro de Arnoso volta a integrar a programação do BINNAR, acolhendo uma performance com inspiração oriental intitulada “Gaman (我慢)”, apresentada por um quarteto de cordas composto por alunos do Conservatório de Música, Teatro e Dança de Vila do Conde e da Escola Profissional de Música de Espinho. A atuação realiza-se a 23 de novembro, pelas 18h00, tendo como protagonistas: Sofia Igreja (1º violino), Mafalda Martins (2º violino), Marta Monteiro (viola) e Inês Alheiro (violoncelo), com composição de Eduardo Patriarca.

O Festival termina com “Hyperfriction-Drum”, uma performance e masterclass do músico e percussionista Luam Clarindo, que terá lugar na Oficina – Escola Profissional do INA, a 27 de novembro, dirigida aos alunos da instituição.

Recorde-se que o Festival BINNAR, criado e produzido pela plataforma BINNAR, com o apoio da Câmara Municipal, realiza-se desde 2016 e, ao longo dos anos, tem reunido várias parcerias e explorado diferentes espaços do concelho – museus, galerias, fundações e escolas -, apresentando uma programação que junta artistas consagrados e emergentes.

Todos os eventos e atividades do BINNAR têm entrada gratuita.

A programação pode ser consultada em www.binnar.org, ou em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao.