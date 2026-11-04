O Festival Binnar, que vai na 11.ª edição, traz uma programação artística multidisciplinar, com aposta na música, cinema, escultura, artes visuais e performance. Iniciativas com acesso grátis.

Em novembro, o Parque da Devesa acolhe a exposição de escultura “Rostos de Água”, do artista João Sá, que celebra mais de três décadas de percurso. A mostra apresenta trabalhos recentes que incorporam materiais plásticos recolhidos na costa, convidando a uma reflexão sobre a natureza e a transformação da matéria.

Entre 9 e 20 de novembro, a Casa do Território apresenta a exposição coletiva internacional “Inside Out”, que reúne 18 artistas de várias geografias para abordar temáticas prementes como a intimidade, a migração, os direitos humanos, a tecnologia e a condição humana.

O cinema marca o dia 12 de novembro, às 21h45, na Casa das Artes, numa sessão organizada em parceria com o Cineclube de Joane. O público poderá assistir à exibição das obras “Some YoYo Stuff”, do fotógrafo e cineasta Anton Corbijn, e “Fogo do Vento”, da realizadora portuguesa Marta Mateus, filme distinguido em diversos festivais internacionais.

Na música, dia 15 de novembro, às 17h00, a igreja do Mosteiro de Arnoso transforma-se num espaço de exploração sonora com a performance “Ruído Roído”, num encontro singular entre a experimentação musical e o património edificado. A 21 de novembro, às 22h00, a Fundação Castro Alves recebe a artista Eliana Veríssimo para um concerto ao piano que cruza o repertório erudito com a improvisação. A programação noturna encerra no dia 28 de novembro, às 23h30, no CRU Espaço Cultural, com a atuação do grupo galego Meigallo, que traz a Famalicão uma fusão entre sonoridades atlânticas e celtas, jazz, rock progressivo e improvisação contemporânea.

A vertente formativa e o contacto com o público escolar continuam a ser pilares fundamentais do festival. Nos dias 3 e 4 de novembro, o coletivo galego Cintaadhesiva regressa a Famalicão para orientar uma oficina de poesia expandida com os alunos da Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE). A 24 de novembro, na OFICINA – Escola Profissional do INA, o artista João Gigante apresenta o projeto “PHOLE”, explorando as ligações entre memória, música tradicional, imagem e criação contemporânea numa sessão dedicada à comunidade educativa.