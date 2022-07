Famalicão: Festival Calça Ferros com ritmos latinos, pop, hip-hop e rap

A Câmara Municipal da Trofa vai “invadir” a Loja Interativa do Turismo do Porto e Norte de Portugal, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, instalando no local uma “oficina de arte sacra”.

Esta ação promocional decorre no dia 1 de agosto e tem como propósito projetar o concelho da Trofa como destino turístico. «Estas ações permitem mostrar ao turista o concelho, dando a conhecer as nossas particularidades e a nossa identidade tão própria e tão diferenciadora» refere Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal. A ação de promoção prevê, também, a distribuição de informação turística bilingue para melhor compreensão do visitante estrangeiro.

Para além da Arte Sacra, haverá momentos de animação com atuações das escolas de dança do concelho e degustação do doce tradicional da Trofa, o Castrinho.

A Loja Interativa terá, durante o dia, a promoção da Arte Sacra, um dos ex-libris trofenses, com demonstração ao vivo da Oficina do Santeiro Jorge Brás. Esta arte ancestral teve o seu maior impulso em 1920 quando o santeiro José ferreira Thedim criou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima.

Foi amplamente desenvolvida no vale do Coronado até ao final dos anos 70, existindo naquelas freguesias inúmeras oficinas-escola que produziram imaginária religiosa para todo o mundo.

Recorde-se que os Santeiros de São Mamede foram reconhecidos como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa e encontra-se em curso o processo para iniciar o dossier de candidatura deste ofício a Património Imaterial da Humanidade.