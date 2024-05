Famalicão: Festival Calça Ferros começa mais cedo e traz alguns dos melhores Djs nacionais

Famalicão: Utentes da AFPAD tomam chá com as mães

Os utentes da AFPAD celebraram, no dia 7 de maio, o Dia das Mães no CACI. Numa atmosfera de alegria e de afeto, os jovens do CACI prepararam um lanche muito especial sob o mote – “O Chá das Mães!” Ofereceram um coração com bombons, por eles elaborado e trabalhado com pormenores que representam a relação de confiança e do orgulho que sentem nas mães.

A diretora técnica, Célia Maia, explicou que os girassóis que foram colocados nos corações representam a felicidade que sentem na relação que têm com as mães. Alguns jovens personificaram os corações com os seus dedos, para tornar a prenda única.

Nas palavras da diretora técnica, são momentos como este que promovem o sentimento de pertença e de união da família AFPAD que continua unida em prol do bem-estar dos jovens.