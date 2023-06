Famalicão: Festival Calça Ferros promete música, gastronomia e bom ambiente

Famalicão: Cascatas dão o pontapé de saída no primeiro dia que termina com Xutos & Pontapés

As Cascatas e Xutos & Pontapés marcam o arranque das Festas Antoninas de Famalicão. É já esta quarta-feira, dia 7 de junho, no centro da cidade.

Os Xutos & Pontapés atuam num palco instalado na Praça D. Maria II, pelas 22h00. Neste primeiro dia, também são inauguradas as Cascatas Antoninas, na Praça 9 de Abril, pelas 10h, uma tradição que conta com a participação de duas dezenas de instituições educativas e associações famalicenses. Pelas 18h30 será aberta a exposição ‘Tempos de Festa’, no Museu Bernardino Machado.

No dia 8 de junho, Dia do Corpo de Deus, tem lugar o 4.º Encontro de Tocadores de Cavaquinhos na Praceta Cupertino de Miranda. Começa às 14h30, com organização do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube. A noite está por conta da música romântica, com o artista famalicense, Costinha, que sobe ao palco da Praça D. Maria II, pelas 21h30.

As Marchas Antoninas Infantis desfilam pelas ruas no dia 9 de junho. Arranca na Avenida 25 de Abril, pelas 14h30. O cortejo conta com a participação de mais de 1500 crianças famalicenses de 23 instituições educativas do concelho, que vão mostrar o lado criativo.

Neste mesmo dia também tem lugar o ‘Raid Todo o Terreno’, uma prova organizada pelo Clube Aventura de Famalicão, que acontece no parque de estacionamento do topo sul do Estádio Municipal de Famalicão, com início pelas 20h30.

A programação de sexta-feira termina ao som do artista brasileiro Maninho, músico versátil e conhecido pelo tema “Pode Tentar”, que atua na Praça D. Maria II, pelas 22h.

Recorde-se que as Festas Antoninas de Famalicão decorrem de 7 a 13 de junho, com um vasto programa composto por quase quarenta atividades distribuídas por sete dias que prometem fazer jus à recente classificação das festas como Património Cultural Imaterial de Portugal. A programação completa pode ser consultada em www.famalicao.pt.