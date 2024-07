Famalicão: Festival com SepticFlesh, Vader, Moonspell e muito mais este fim de semana no Louro

Começa esta sexta-feira mais uma edição do Laurus Nobilis Music Fest. Até domingo, no Louro, pode ouvir, por exemplo, SepticFlesh, Vader e Moonspell.

Enquanto os SepticFlesh vão apresentar o novo álbum “Modern Primitive”, os Vader vão celebrar 40 anos de carreira e os Moonspell vão focar-se nos clássicos “Wolfheart” e “Irreligious”.

Estas são as bandas cabeças-de-cartaz, mas há muitas outras propostas. Também as bandas Godiva, Carach Angren, Hideous Divinity, Albaluma, Meraki, Sleep Therapy, Azzaya, Inn Cult e Porfiria 666 vão marcar presença no festival.

Tal como as edições anteriores, o evento vai continuar a contar com três palcos. No Palco CEVE vão atuar as principais bandas do festival; o Palco Crédito Agrícola Médio Ave vai receber quatro bandas por dia, entre nomes nacionais e internacionais. Já o Palco Faz a Tua Cena vai abrir portas a artistas emergentes para que possam experienciar a vivência de tocar num Festival de Verão já bastante conceituado.

Além dos concertos, os festivaleiros podem também explorar a área de restauração – que promete ter opções para todos os gostos – e fazer campismo.

Os bilhetes podem ser aquiridos na BOL ou em www.laurusnobilis.pt. O passe geral pode ser adquirido por 60 euros e os passes diários por 40.

O programa do Laurus Nobilis Music Fest pode ser consultado em https://www.laurusnobilis.pt/horarios/. O festival é promovido desde 2015 pela Associação Ecos Culturais do Louro, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.