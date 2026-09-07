Na tarde do passado domingo, no âmbito da programação da 41.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia, decorreu o Festival de Cantares ao Desafio, espetáculo que foi presenciado por centenas de pessoas.

Promovido pela Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, com o apoio da Câmara Municipal e com a apresentação de Manuel Sanches, atuaram as duplas de cantadores Bruno Duarte e Simão Marques, de Famalicão; Jorge Cunha, de Guimarães, e João Oliveira, de Vila do Conde; Daniel Fernandes e Batista de Silvares, ambos de Guimarães; Gonçalo Moreira, da Póvoa de Varzim, e Daniel Alves, de Ponte de Lima; Daniel Antunes, de Famalicão, e David Coimbra, de Vila Pouca de Aguiar.

O acompanhamento musical esteve a cargo de Pereirinha e João Ribeiro, na concertina; Luís Sá, na viola-baixo; e Sérgio Oliveira, na viola braguesa e no cavaquinho.

Piquenique no recinto do Santuário de N.ª S.ª do Carmo – Lemenhe

A Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense promove no próximo dia 20 de setembro (domingo), a partir das 11h00, no recinto do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, um piquenique de farnel.

De entrada livre, a iniciativa visa proporcionar um dia de convívio entre associados, seus familiares e amigos da Associação. A animação está garantida com cantares ao desafio.