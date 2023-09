Famalicão: Festival de Cantares ao Desafio enche Feira de Artesanato e Gastronomia

A Associação Ecos Culturais do Louro lançou um concurso de bandas “Laurus Metal Battle”.

As inscrições já abriram e decorrem até 10 de outubro, mediante o preenchimento do formulário presente em www.laurusnobilis.pt/laurus-metal-battle. Na primeira fase, o júri, composto por um representante do festival, um membro estatal e um músico profissional, faz a seleção dos 18 projetos que passam para a fase das eliminatórias.

Em cada eliminatória, 3 bandas atuam ao vivo, na Casa do Artista Amador e disputam entre si a passagem à fase seguinte.

Após as eliminatórias, são feitas duas meias-finais, para apurar os quatro finalistas. A final realiza-se na Casa do Artista Amador, mas em formato de minifestival, ao ar livre.

O público presente em cada um dos eventos tem um peso de 50% na votação da(s) banda(s), sendo que o júri tem os restantes 50%.

Há prémios para os três primeiros classificados. O primeiro é convidado a atuar no palco principal do Laurus Nobilis Music Fest 2024; o segundo prémio permite a atuação no palco secundário e o terceiro prémio permite a atuação no palco três deste festival.