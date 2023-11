Famalicão: Festival de Cinema Jovem dá prémio a Daniela Melchior e homenageia Maria de Medeiros

Rui Reininho, Daniela Melchior, Valter Hugo Mãe, Carla Chambel e Maria de Medeiros marcam presença na 9.ª edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão, que decorre até sábado.

A programação da semana principal do Ymotion arrancou esta quarta-feira, prosseguindo amanhã, sexta-feira, na Fundação Castro Alves, em Bairro, que recebe um showcase de Carolina Ceia & Quarteto de Jazz, pelas 16h30, seguindo-se um “Encontro Com Atores”, pelas 17h00, com a presença de Paula Lobo Antunes e Rafael Morais.

À noite sobe ao palco da Fundação Cupertino de Miranda Rui Reininho. O artista, que estudou cinema, apresenta-se a solo pelas 21h30, numa atuação tão intimista quanto cinéfila, a partir dos temas do seu aclamado álbum “20.000 Éguas Submarinas”, lançado em 2021.

No sábado, pelas 15h00, haverá “Sessão Cinemax: os Jovens e o Cinema Europeu” com a presença da atriz Carla Chambel, e logo a seguir, pelas 17h00, “Cinema & Literatura” com o escritor Valter Hugo Mãe.

A atriz Daniela Melchior, conhecida internacionalmente pela sua participação em filmes como “O Esquadrão Suicida” (2021), “Guardiões da Galáxia: Volume 3” (2023) e “Velocidade Furiosa X” (2023) vai marcar presença em “Histórias de Plateau”. A artista internacional vai partilhar a sua experiência e vivências em Hollywood (EUA), pelas 18h30, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda.

A sessão de encerramento do Ymotion começa às 22h00, no mesmo espaço, arrancando com o jovem realizador João Gonzalez, criador da curta-metragem “Ice Merchants” (2022) nomeada aos Óscares 2023, que vai musicar a multipremiada obra “The Voyager” (2017), que lhe valeu o prémio “Melhor Animação” na 4.ª edição do Festival de Cinema Jovem de Famalicão.

Nessa noite também terá lugar a atribuição dos prémios da competição do festival, seguindo-se a homenagem à atriz e realizadora Maria de Medeiros, que será um dos pontos altos da sessão de encerramento do festival.

O Ymotion deste ano fica também marcado pela atribuição do “Prémio de Mérito Internacional”, uma novidade deste ano, a Daniela Melchior.

Todos os eventos inseridos na semana principal do festival têm entrada livre, até à lotação do espaço. A programação e outras informações podem ser consultadas no site www.ymotion.org.