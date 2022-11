Famalicão: Festival de Cinema Jovem premeia talento famalicense

Em Famalicão há talento cinematográfico e o Ymotion reconheceu-o. O prémio de melhor documentário foi para a dupla famalicense Alexandra Guimarães e Gonçalo L. Almeida pela obra “Cristóbal – Pontebarxas” (2022); o prémio “Escolas Secundárias” distinguiu a curta “Assédio” de Liliana Pinho, aluna da Escola Secundária Camilo Castelo Branco; o prémio do Público também foi para Famalicão, realizado por Maria Moreira, com “Sónia”.

Esta 8.ª edição do Ymotion distinguiu com o Grande Prémio Joaquim de Almeida “2020:Odisseia no 3.º Esquerdo” (2021), curta-metragem de Ricardo leite, que recebeu a distinção das mãos do próprio ator Joaquim de Almeida.

Já o filme ‘Encoberto’ (2022), realizado por Rodrigo Rebello de Andrade, arrecadou dois prémios de entre as oito categorias a concurso, entre eles, ‘Melhor Argumento’ e ‘Melhor Interpretação’, atribuído ao todo o elenco do filme, composto por atores como Pedro Lacerda, Rafael Morais e Rafael Gomes.

O prémio ‘Melhor Animação’ foi para o filme ‘Comezainas’ (2022), realizado por Mafalda Salgueiro, e o de ‘Melhor Direção de Fotografia’ foi para António Pinheiro, pelo trabalho na curta-metragem ‘Misericórdia’ (2021).

Para além destes prémios, foram ainda entregues ‘Menções Honrosas’ a ‘Cemitério Vermelho’ (2022), de Francisco Lacerda, ‘Kafka’ (2021), de Tiago Iúri e ‘Sónia’ (2022), da realizadora famalicense Maria Moreira.

O júri da competição, liderado pelo argumentista Tiago R. Santos era composto por Paulo Trancoso, presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Cláudia Clemente, Paulo Pires, Fernando Vasquez, Lúcia Pires e Bruno Carnide.

A sessão de encerramento desta edição do festival aconteceu no passado sábado, 26 de novembro, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, e também fica marcada pela homenagem à atriz portuguesa, Soraia Chaves, que não escondeu a sua emoção pelo reconhecimento. «Já trabalho há alguns anos neste ramo (cinema) e nunca tinha sido homenageada assim desta forma, portanto estou bastante comovida (…) muito obrigada, fico realmente feliz», referiu. A atriz deu os «parabéns ao Ymotion por incentivar aquilo que nos une nesta sala, que é o amor pelo cinema». Soraia Chaves também deixou uma palavra de incentivo aos jovens cineastas presentes na sala, para que não desistam de fazer cinema.

A propósito deste festival, a vereadora da Juventude, Luísa Azevedo, referiu que ele tem sido «um barómetro de novos olhares e o sucesso desta edição faz-nos acreditar que é prioridade do Município (de Famalicão) continuar a dar este incentivo às escolas e aos jovens cineastas». As sessões esgotadas de projeção das curtas-metragens, bem como o crescente aumento da qualidade das obras, de acordo com o júri, «são provas de que continuamos no caminho certo», destacando que não é por acaso que «Famalicão já é conhecido como a capital do cinema jovem português»

A sessão que marcou o encerramento da 8.ª edição do Ymotion, contou com uma atuação do músico e cineasta, David Fonseca, e com a presença da atriz Beatriz Coutinho e do músico, e também cineasta, Tiago Bettencourt.