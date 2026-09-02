A Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão, esta quarta-feira, conta com uma noite dedicada ao fado, um dos géneros musicais mais emblemáticos de Portugal.

A partir das 21h00, o recinto recebe o Festival de Fado de Famalicão, organizado pela ACAFADO, que integra o Concurso de Fado Amador e a atuação da fadista Joana Amendoeira, prometendo uma noite de celebração da música tradicional portuguesa.

A decorrer até 6 de setembro, a Feira de Artesanato e Gastronomia conta com dezenas de expositores de todo o país e um programa diário pensado para valorizar as tradições e a cultura portuguesa.