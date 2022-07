Famalicão: Festival de folclore celebra a vila de Ribeirão

A Associação Gerações exibiu, no passado sábado, uma mostra de propostas e projetos educativos concretizados ao longo do ano letivo de 2021 – 2022. Esta foi a forma diferente que a Gerações encontrou para, simbolicamente, encerrar este ano letivo.

Animação didática e pedagógica, com particular incidência sobre o Ambiente, não faltaram numa tarde plena de criatividade e imaginação com vários momentos que surpreenderam os presentes (crianças e famílias) pela beleza e temas abordados.

Os finalistas do Pré-Escolar tiveram o seu momento simbólico e muito emotivo de despedida, já que, no próximo ano letivo, vão prosseguir o processo educativo e de socialização noutras escolas, mas mantendo sempre a ligação com a instituição que quase os viu nascer e onde se mantiveram, na maioria dos casos, entre 5 e 6 anos. A entrega dos “diplomas de finalistas” marcou este momento único, especialmente dedicado às famílias e às suas crianças.

O vereador da Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Augusto Lima, associou-se a este momento, tendo percorrido os espaços onde tudo acontecia numa interação contínua das crianças, dos pais e das colaboradoras da instituição. O autarca elogiou a grande criatividade e atualidade de tudo o que viu, felicitando e elogiando a Gerações por «saber e querer ser diferente e por apostar num projeto educativo cheio de grande atração e de grande criatividade». Augusto Lima elogiou, também, o trabalho das colaboradoras.

Mês da intergeracionalidade

Sendo a intergeracionalidade um dos componentes fortes do ADN da Associação Gerações, a instituição decidiu dedicar-lhe, com mais intensidade, todo o mês de julho, com várias atividades, em que mais novos e mais velhos vão partilhar conhecimentos, participar em jogos e atividades artísticas que vão juntar saberes e experiências.

Esta semana, crianças e seniores participam numa semana de praia coletiva; no dia 12 de julho, decorre um workshop de dança intergeracional, onde se misturam os estilos de dança mais apreciados pelos mais novos com estilos de dança mais apreciados pelos mais velhos, o mesmo acontecendo, no dia 14 de julho, com um workshop de pintura intergeracional e uma tarde de jogos tradicionais; no dia 18, decorre uma atividade de decoração de “cupcakes” e na manhã dia 19, há sessões de ginástica postural.

As atividades continuam no dia 27 de julho, com um passeio de bicicleta na ciclovia e encerram no dia 29 de julho com um passeio – convívio intergeracional ao Bom Jesus, em Braga.