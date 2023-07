Famalicão: Festival de Folclore de Lousado é na noite de sábado

Arrancam em agosto as comemorações associadas ao centenário do nascimento de Mário Cesariny, uma das figuras maiores do surrealismo nacional, expressa na sua obra plástica e na poesia. A Fundação Cupertino de Miranda (FCM), onde se encontra o Centro Português do Surrealismo, é a entidade promotora destas comemorações, cujos contornos foram apresentados na manhã de terça-feira, dia 11, por Pedro Álvares Ribeiro, presidente do conselho de administração da Fundação, e pelo vereador da cultura do município, Pedro Oliveira.

Segundo a Fundação, a programação é vasta e estende-se ao país e ao estrangeiro. Integra oficinas de expressão plástica, lançamento de livros, declamação de poemas, poesia na rua, concertos e espetáculos. Refira-se que a exposição “Mário Cesariny: o outro lado do reflexo”, inaugurada em abril passado e patente na Fundação até 16 de julho, antecede estas comemorações do centenário.

Embora já muito conhecido a nível nacional e com um importante acervo patente na Fundação Cupertino de Miranda (por doação e compra), a comemoração deste aniversário quer evidenciar ainda mais a importante obra de Mário Cesariny. «Nestas comemorações, as pessoas vão perceber a riqueza, a profundidade e a independência de Mário Cesariny. Tinha uma personalidade insubmissa, era verdadeiramente um homem da liberdade. Era das poucas pessoas que podia visitar o Palácio de Belém sem autorização porque o dr. Mário Soares permitia-lhe isso. Ele inspirava as pessoas e a sua poesia está aqui e vamos celebrá-la», realça o presidente do conselho de administração da Fundação Cupertino de Miranda.

O município de Famalicão associa-se a este evento comemorativo e o vereador da cultura considera importante que os famalicenses se familiarizem «com este vulto importante da cultura de Portugal». Pedro Oliveira elogia o trabalho da Fundação Cupertino de Miranda na divulgação da cultura e, em particular, do surrealismo, lembrando as exposições permanentes de importantes autores deste movimento artístico e também as exposições temporárias que realçam o legado de artistas consagrados. No caso das comemorações do centenário do nascimento de Mário Cesariny, «é outra das mais-valias que a Fundação Cupertino de Miranda acrescenta a Famalicão», adiantou o autarca famalicense.

«A Fundação Cupertino de Miranda é um parceiro privado que acrescenta valor ao território; temos outros parceiros muito distintos que cobrem áreas muito diversas», observa, ainda, o autarca Pedro Oliveira.

Programa das comemorações

A diretora artística, Marlene Oliveira, que é também curadora da exposição “Mário Cesariny: Em todas as ruas te encontro”, que marca o início das celebrações e que vai estar patente, entre 05 de agosto e 08 de setembro de 2024, lembrou que a FCP “é a casa” do poeta e pintor.

Entre 03 de outubro e 18 de fevereiro de 2024, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, recebe a exposição “O Castelo Surrealista”.

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, recebe uma exposição do artista, de março a junho de 2024, enquanto, entre junho e setembro do próximo ano, será a vez do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra.

Os encontros e conversas inseridos nas comemorações do centenário do nascimento de Cesariny arrancam em 09 de agosto, com uma entrevista a Perfecto E. Cuadrado, coordenador do Centro Português do Surrealismo, na Antena 2, e com uma sessão de poesia, por Isaque Ferreira, na Fundação Cupertino de Miranda.

Em novembro haverá, também na Fundação, “conversas em torno de Mário Cesariny”, com os professores António Cândido Franco e Bernardo Pinto de Almeida.

De 23 a 26 de novembro decorre mais uma edição dos “Encontros”, iniciativa que se realiza anualmente na FCP.

Também durante esses três dias está marcada a Carmina 4 “Mário Cesariny – A paixão da imagem”, com a apresentação de filmes e a realização de várias mesas redondas com convidados ligados à cultura.

Quanto às edições em 2023 e 2024, vão ser lançadas antologias e fotografias do artista, com destaque para a apresentação, em 19 de novembro, no Théâtre de La Ville Paris, em França, da antologia de poesia traduzida para francês, bilingue, com tradução de Bernardo Haumonte e prefácio de Emília de Almeida.

A realização de cursos e de várias outras atividades, assim como o lançamento de um selo dos CTT comemorativo do centenário de Mário Cesariny, inserido na coleção “Vultos da História e da Cultura”, são outras das iniciativas agendadas.