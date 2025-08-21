Concelho, Cultura, Eventos

Famalicão: Festival de folclore em Brufe

A 13 de setembro, a Associação Cultural e Desportiva de São Martinho de Brufe realiza a 39.ª edição do seu festival de folclore, iniciativa inserida no aniversário da instituição.

O festival decorre na sede e, para além do grupo organizador, participam os ranchos folclóricos São Joanino (Lousada), Santo Estêvão de Regadas (Fafe) e as Lavradeiras de Penamaior (Paços de Ferreira).

O certame decorre a partir das 22 horas, mas antes, às 18h30, há um jantar convívio, seguindo-se o desfile, entrega de lembranças, cantar os parabéns e corte do bolo de aniversário.

Famalicão: A inclusão à distância de um registo fotográfico

Os jovens do Lar Residencial “A Minha Casa”, da AFPAD, assinalaram, esta terça-feira, o Dia Mundial da Fotografia. Foi desenvolvida uma atividade artística e inclusiva que teve como cenário o jardim da instituição.

Sob o tema “A Sombra do Nosso Jardim”, os residentes captaram, com entusiasmo e sensibilidade, os recantos do espaço que os recebe diariamente.

Mais do que fotógrafos, os jovens foram as personagens principais deste cenário, revelando, através da lente, a beleza e os detalhes do seu jardim.

A iniciativa procurou estimular a criatividade, o sentido estético, a memória e a autonomia, utilizando a fotografia como ferramenta de expressão pessoal e inclusão social.

Durante esta atividade, o jardim foi observado, interpretado e retratado de diferentes perspetivas. Os jovens exploraram os seus cantos preferidos, a luz, as sombras refrescantes das árvores e os detalhes que habitualmente passam despercebidos.

Segundo a Diretora Técnica esta atividade permitiu mostrar que fotografar é bem mais do que carregar num botão: «é narrar emoções, eternizar memórias e gravar a vida. Os jovens não fotografaram apenas com a câmara, mas com o olhar genuíno do seu eu», referiu Célia Maia, aludindo que a inclusão pode estar à distância de um clique.

Famalicão: Festa ao Senhor dos Perdões em espaço renovado

No próximo fim de semana celebra-se a festa em honra do Senhor dos Perdões e da Nossa Senhora da Boa Viagem, em Ribeirão. Com destaque para a atuação da banda Myllenium, às 22 horas de sábado, ainda do primeiro dia faz parte a presença dos escuteiros que vão anunciar a festa pela vila; às 9h30, há confissões na capela; às 11 horas, eucaristia pelos benfeitores, terminando o dia com a atuação da banda.

No domingo, às 8h45, dará entrada a Banda de Música de Riba de Ave; às 11h30, celebra-se a eucaristia da festa e, às 16 horas, oração da tarde e procissão.

Recorde-se que o recinto do santuário tem sido alvo de obras de melhoramento. Depois do nivelamento das terras, da construção dos arruamentos, de novas mesas, da plantação de várias dezenas de árvores, da colocação de iluminação pública, as obras ficaram concluídas com a construção do parque de estacionamento, com a drenagem das águas pluviais e os passeios e, ainda, um arruamento pedonal que liga o estacionamento à zona das casas de banho.

As obras foram da responsabilidade da Fábrica da Igreja, orientadas pela Junta de Freguesia de Ribeirão, com a colaboração das diversas equipas da Confraria do Senhor dos Perdões.

Foto: Paulo Pereira (reprodução Facebook da Junta de Freguesia).

Famalicão: Joane e Oliveirense começam domingo na pró nacional da AF Braga

No próximo fim de semana começa a edição 25/26 da pró nacional da AF Braga. Num campeonato que se antevê dos mais disputados dos últimos anos – com a presença de quatro equipas que desceram do Campeonato de Portugal e outras que se reforçaram significativamente – há duas formações famalicenses em competição.

E são dois históricos do futebol de distrital. O GD Joane, que na época passada disputou os nacionais, e a Oliveirense que terminou no terceiro lugar na principal prova da AF Braga.

Os joanenses jogam às 16 horas, em casa, recebendo o sempre difícil Vieira. Já a equipa de Oliveira Santa Maria visita, às 17 horas, o Prado. As duas partidas são no domingo.

Para a nova época, o GD Joane apresenta um plantel com cerca de uma dezena de novidades e uma nova equipa técnica, liderada por Zé Manuel Teixeira.

AD Oliveirense continua com Bernardino Névoa a treinador e não mexeu muito no plantel. Há, pelo menos, quatro reforços e a promoção de dois juniores.

Famalicão: Mostra Comunitária de Arnoso Santa Eulália com encontro de concertinas

No próximo sábado, o Passal da Paróquia de Arnoso Santa Eulália recebe a Mostra Comunitária desta localidade.

A partir das 9h30, com a caminhada/ passeio de bicicletas, promovida pela Associação Juvenil Quebrartimo, até ao final da noite, que reserva uma surpresa, pelas 23h30, há um vasto programa para desfrutar.
De tarde, a partir das 14 horas, há jogos populares, pinturas faciais, balões, insufláveis (Grupo Catequese/ADC), seguindo-se o concurso tiro ao alvo – Associação Caça e Pesca Vale D’ Este.
Depois, às 15 horas, demonstração de aeromodelismo, por Eduardo Fernandes, e música com o DJ Félix Lopes.

Ao final da tarde, às 18 horas, eucaristia celebrada pelo padre Vitor Sá; às 19 horas, arruada de concertinas com Associação Concertinas Monte Santo André; 19h15, monumental jantar; 19h30, passeio de charrete – Ezequiel Cerqueira; 20h15, concerto de Inês Pereira; 21h15 XII Encontro de Concertinas.

No local há iguarias da cozinha tradicional para degustar.

Famalicão: Equipa sub-19 feminina da AD Oliveirense vai jogar na 2.ª divisão nacional

A Associação Desportiva Oliveirense 1952 vai participar na 2.ª divisão do Campeonato Nacional Feminino sub-19.

O clube tem a decorrer treinos de captação para jovens nascidas entre 2006 e 2014 que acontecem à segunda, terça e quinta-feira, sempre a partir das 19 horas

As interessadas devem enviar mensagem privada para as redes sociais da AD Oliveirense, enviar mail para geral.ado1952@gmail.com ou contactar o 913 025 920 | 927 527 979 | 914 709 238.

Famalicão: Movimento “Somos União – Famalicão e Calendário” entregou lista no Tribunal

Na passada segunda-feira, o movimento “Somos União – Famalicão e Calendário” entregou no Tribunal as assinaturas dos proponentes e a lista de candidatos à Assembleia de Freguesia.

A mandatária do movimento independente, Raquel Barreiro, fala de um momento importante que assinala «a vontade de estarmos presentes nas eleições autárquicas e de oferecer à população uma alternativa baseada na proximidade, transparência e participação ativa de todos os cidadãos».

A lista, encabeçada por Francisco Barreiro, «é composta por pessoas de diferentes gerações e áreas de atividade, unidas pelo compromisso de defender os interesses de Famalicão e Calendário, movidas apenas pelo espírito de serviço público e pela vontade de construir um projeto coletivo, sólido e responsável».

O movimento manifesta a sua abertura à colaboração de todos, porque «queremos construir este projeto lado a lado com a população. Contamos com as ideias, a participação e a energia de cada um para juntos, apresentarmos proposta e iniciativas que tragam verdadeiro impacto, mais desenvolvimento, melhores serviços e melhores condições e vida para todos».