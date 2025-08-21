Famalicão: Festival de folclore em Brufe

Os jovens do Lar Residencial “A Minha Casa”, da AFPAD, assinalaram, esta terça-feira, o Dia Mundial da Fotografia. Foi desenvolvida uma atividade artística e inclusiva que teve como cenário o jardim da instituição.

Sob o tema “A Sombra do Nosso Jardim”, os residentes captaram, com entusiasmo e sensibilidade, os recantos do espaço que os recebe diariamente.

Mais do que fotógrafos, os jovens foram as personagens principais deste cenário, revelando, através da lente, a beleza e os detalhes do seu jardim.

A iniciativa procurou estimular a criatividade, o sentido estético, a memória e a autonomia, utilizando a fotografia como ferramenta de expressão pessoal e inclusão social.

Durante esta atividade, o jardim foi observado, interpretado e retratado de diferentes perspetivas. Os jovens exploraram os seus cantos preferidos, a luz, as sombras refrescantes das árvores e os detalhes que habitualmente passam despercebidos.

Segundo a Diretora Técnica esta atividade permitiu mostrar que fotografar é bem mais do que carregar num botão: «é narrar emoções, eternizar memórias e gravar a vida. Os jovens não fotografaram apenas com a câmara, mas com o olhar genuíno do seu eu», referiu Célia Maia, aludindo que a inclusão pode estar à distância de um clique.