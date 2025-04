Famalicão: Festival de música do Louro ganha nova energia

Os deputados, Filipe Melo e Carlos Barbosa, juntaram-se à Comissão Política Concelhia de Famalicão do Partido Chega em ações de contacto com a população famalicense e instituições locais. Iniciativa que decorreu na passada sexta-feira, dia 18 de abril, com o objetivo de mostrar que o partido «está presente, disponível e determinado em devolver dignidade ao povo português e autoridade ao Estado».

Ao longo do dia, visitaram diversas freguesias do concelho, contactaram com comerciantes e cidadãos; estiveram nos postos da GNR, esquadras da PSP e quartéis dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão. «Estas visitas tiveram como objetivo prestar homenagem e gratidão a todos os que, mesmo em dias de feriado e em condições difíceis, mantêm firme o seu compromisso com a segurança, o socorro e o bem-estar das comunidades locais», menciona a Comissão Política.

Para as forças de segurança e bombeiros, o Chega continua a exigir, «melhores condições de trabalho, mais investimento em meios e formação, reforço de efetivos e o devido reconhecimento institucional e social». Acrescenta que, mais uma vez, o Chega esteve com «o povo, com quem o serve, e ao lado daqueles que verdadeiramente constroem Portugal».