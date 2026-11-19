Toy Story é o tema da próxima edição do Festival de Natal de Patinagem Artística do Riba d’Ave Hóquei Clube. O espetáculo terá duas exibições, sempre no Parque das Tílias, nos dias 12 e 13 de dezembro, às 21 e 17 horas, respetivamente.

Esta iniciativa, muito querida junto da comunidade, reúne atletas dos diferentes escalões da secção, desde os mais pequenos até às atletas de competição, num espetáculo que combina patinagem, música, dança e muita magia natalícia. Mas, mais do que uma apresentação desportiva, este é um momento de celebração, convívio e partilha com as famílias e toda a comunidade ribadavense e freguesias vizinhas.

Os bilhetes já se encontram à venda em vários estabelecimentos de Riba de Ave, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos. Os pontos de venda e outras informações podem ser consultados nas redes sociais da Patinagem Artística do Riba d’Ave Hóquei Clube.