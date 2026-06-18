Famalicão: Festival de Polifonia Portuguesa vai de Landim a todo o país

O XIII Festival de Polifonia Portuguesa, promovido pela Fundação Cupertino de Miranda, decorre entre 2 e 5 de julho e entre 8 e 12 de julho, nas cidades do Porto, Braga, Coimbra, Alcobaça, Póvoa de Varzim, Amarante e Vila Nova de Famalicão.

A programação inclui concertos do grupo vocal Cupertinos em todos os espaços, que serão acompanhados na primeira semana pelo grupo Contrapunctus, em dois concertos; na segunda semana dividem o palco com o ensemble La Grande Chapelle e com o organista Maurizio Croci.

Em Famalicão, está marcado para a igreja do Mosteiro de Landim, no dia 12 de julho, às 17 horas, com concerto dos Cupertinos.

No dia 2 de julho, 19 horas, na igreja de Santa Clara, Coimbra; 3 de julho, 21 horas, na Basílica do Bom Jesus do Monte, Braga, e 16 horas, seminário sobre “O Barroco e a Polifonia em Portugal”; a 4 de julho, 19 horas, na igreja do Mosteiro de Santa Cruz, Coimbra; 5 de julho, 18 horas, igreja do Mosteiro de Santa Maria de Cós, Alcobaça.

A 8 de julho, 21 horas, na igreja de S. Pedro de Rates, Póvoa de Varzim; 9 de julho, 19 horas, basílica dos Congregados, Braga; 10 de julho, 21 horas, igreja de São Gonçalo, Amarante; 11 de julho, 19 horas, igreja de São Lourenço (Grilhos), Porto.

O objetivo deste festival é divulgar a música polifónica dos séculos XVI e XVII em espaços únicos marcados pela história e pela arquitetura do período barroco.