Famalicão: Festival de Teatro Amador com peça na noite do próximo sábado

O bilhete para o jogo entre o FC Famalicão e o Vitória SC custa 10 euros e está à venda na Loja Oficial do clube até às 16 horas de sábado. O bilhete mais viagem de autocarro custa 15 euros, com marcação até às 12 horas de sexta-feira. A saída do autocarro está marcada para as 18h30, sendo que a existência de transporte está dependente do número de inscrições.

O Futebol Clube de Famalicão desloca-se a Guimarães no próximo sábado para defrontar o Vitória Sport Clube. O jogo, referente à 25.ª jornada da Liga Portugal Betclic, está agendado para as 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques.