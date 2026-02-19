Famalicão: Festival de Teatro Amador começa a 1 de março

Famalicão: Mais uns “passitos” na recuperação de Aranda
O extremo espanhol, lesionado desde julho do ano passado, prossegue com a sua recuperação para, ainda esta época, estar disponível para as escolhas do treinador Hugo Oliveira.
O clube continua a dar provas, com a publicação de imagens nas redes sociais, da evolução de Óscar Aranda que sofreu uma entorse do joelho direito, da qual resultou uma lesão do ligamento cruzado anterior.
O jogador estará, assim, numa fase final de recuperação para integrar, de forma plena, os treinos com todo o plantel. Aliás, recentemente, o treinador vaticinou o regresso de Óscar Aranda na fase final do campeonato, considerando que o jogador será importante nos jogos em que possa vir a participar.
Famalicão: Gustavo Sá já tem o percurso definido até ser treinador
Gustavo Sá, de 21 anos, cumpre a quarta época ao serviço da equipa principal do FC Famalicão e, inclusive, já usa a braçadeira de capitão de equipa. Em declarações ao Sindicato dos Jogadores, falou da carreira, do sonho de representar a Seleção Nacional, da saúde mental dos atletas e, até, do pós-carreira, que poderá passar pela função de treinador. Neste capítulo, já deu um passo em frente, com a obtenção do I grau de formação.
Mas começando pelo início, o médio ofensivo revelou que sempre teve paixão pelo futebol e que muitas vezes jogou na rua com amigos. A ligação do pai ao desporto também ajudou.
Entretanto, a sua preponderância no jogo e no balneário foi crescendo. É o atleta com mais tempo no FC Famalicão, incluindo os anos de formação (começou nos sub-15), e já lidera a equipa. «Somos todos um bocadinho capitães de equipa no Famalicão e isso é bom», realça o médio ofensivo, que se inspira em Riccieli, o seu primeiro capitão.
A qualidade fez com que fosse já eleito pelo Sindicato dos Jogadores como Melhor Jovem Jogador da I Liga. Diz que é importante e que reflete também o trabalho da equipa, mas compreenderia se os escolhidos tivessem sido Rodrigo Pinheiro ou Mathias Amorim.
Treina o aspeto físico e mental, que considera muitos importantes para um atleta de alta competição. Sobre a saúde mental avança que se o atleta não estiver bem isso se vai refletir em campo. Já sobre o número de jogos, disputados de três em três dias, diz que gosta, embora reconheça que possa trazer dificuldades aos atletas envolvidos em diversas competições e que, às vezes, ficam quase sem férias.
Gustavo Sá tem o seu plano profissional bem traçado. É público que já recusou propostas do estrangeiro, porque o caminho está pensado. Um dos seus horizontes é representar a Seleção principal de futebol, depois de vestir a camisola de outros escalões. «É algo que quero muito conquistar. Leva o seu tempo e não quero dar passos em falso», confessa.
Depois, quando a carreira de jogador terminar, «quero ser treinador». Por agora, «foco-me na minha carreira de jogador e vou ter muito tempo para pensar nisso. Quero muito que isso aconteça porque sinto que posso dar muito ao futebol como jogador e, depois, como treinador».
Famalicão: Ana Moura, Quatro e Meia, Rui Veloso e Toy na Festa da Flor, Antoninas e Artesanato
Já são conhecidos os nomes dos artistas que vão marcar presença na Festa da Flor, em maio, nas Antoninas, no mês de junho, e na Feira de Artesanato e Gastronomia, em setembro.
Ana Moura, na Festa da Flor, a 9 de maio; Van Zee (5 de junho), Quatro e Meia (9 de junho) e Nena (13 de junho), nas Festas Antoninas; Rui Veloso (1 setembro), Toy (4 setembro) e Chico da Tina (5 setembro), na Feira de Artesanato são os “convidados” para animarem as principais festas do concelho.
Os concertos foram anunciados pelo município no efe, o novo boletim municipal que começou a ser distribuído esta quinta-feira.
Famalicão: Boletim Municipal tem novo nome e é editado em formato jornal
O novo boletim da Câmara Municipal – agora designado de efe – passa a ter periodicidade bimestral e surge em formal de jornal. A publicação já está a ser distribuída «com a ambição de ser um espaço que reflete a capacidade do território, das pessoas e dos projetos que constroem o presente e o futuro de Vila Nova de Famalicão», explica o Município.
O título – efe – está ligado à primeira letra da designação de Famalicão, «mas é também símbolo da fibra, do fulgor e da força que caracterizam o território».
As mudanças na publicação são muitas, mas nas 24 páginas «os famalicenses vão continuar a encontrar as últimas notícias sobre a atividade municipal e autárquica». O efe é, essencialmente, «uma publicação de valorização do território», explica o presidente da Câmara Municipal. No texto de abertura, Mário Passos, expõe que se trata de uma publicação que dá a conhecer os rostos e as histórias «de muitos outros protagonistas do dinamismo do nosso concelho», representativos «de um enorme esforço coletivo de uma comunidade que diariamente trabalha para o desenvolvimento e crescimento de Vila Nova de Famalicão».
Na edição de estreia, destaque para a conversa com famalicense Sofia Oliveira que, recentemente, conquistou o mais alto pódio do Kickboxing mundial, em Abu Dhabi.
O primeiro número revela, também, os nomes da música portuguesa que vão marcar as festas concelhias deste ano, explica as mudanças associadas ao novo serviço de recolha de lixo que entrará em vigor em março e acompanha investimentos em curso, como as novas instalações da Unidade de Saúde Familiar de São Miguel-o-Anjo e da Polícia de Segurança Pública. Há também espaço para mostrar a dinâmica das freguesias, a opinião dos cidadãos e conhecer o processo de produção das tradicionais amêndoas da Vieira.
Com esta nova publicação, o Município reforça o compromisso «de informar, envolver e valorizar a comunidade, projetando em cada edição o retrato de um concelho em desenvolvimento». A primeira edição do efe já está disponível em https://issuu.com/municipiodefamalicao.
Famalicão: Continental de Lousado produziu esta quinta-feira o pneu 450 milhões
Com mais de 2.700 empregados — grande parte dos 3.700 que a Continental tem em Portugal –, a fábrica de Lousado tem intensificado o investimento em novas máquinas e na maior automatização.
Famalicão: Mulher de 35 anos ferida após colisão entre carro e mota
Uma mulher com cerca de 35 anos ficou ferida esta quinta-feira depois da colisão entre um carro e uma mota, na Rua das Quintães, na freguesia de Nine.
O alerta foi dado por volta das 12h11 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.