Famalicão: Festival de Teatro Construção prossegue no fim de semana

O XXXVIII Festival Teatro Construção prossegue nos próximos dias, com novos espetáculos a serem exibidos no Centro Cultural de Joane. Na sexta-feira, pode assistir a “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha (Santa Maria da Feira), em sessões para escolas (10h45 e 15h00).

No sábado, às 21h30, o palco é para a Companhia do Chapitô, de Lisboa, com a sua irreverente adaptação de “Rei Lear”. Uma abordagem original, marcada pelo humor e pela criatividade que caracterizam o trabalho da companhia.

No domingo, às 17 horas, o contador de histórias Tiago Sami Pereira, vindo da Guarda, apresenta “Histórias Sem Corantes”, uma sessão divertida e imaginativa, pensada para famílias e público de todas as idades.

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com o espetáculo coletivo “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

Mais informações e reservas podem ser feitas através do email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Fotos: Daniel Fernandes