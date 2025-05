Famalicão: Festival do Rancho de São Miguel-o-Anjo encheu a Praça-Mercado

Hélder Costa, o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Famalicão, e restante direção, foi recebido nos Paços do Concelho. Esta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal, deu as boas-vindas aos recém-eleitos, num encontro «que reforçou a relação de parceria e de proximidade» que a autarquia e a ACIF «sempre desenvolveram com vista à promoção do comércio local e universo empresarial do concelho».

Mário Passos considerou, ainda, que há no terreno «um conjunto de iniciativas muito importantes para o futuro do comércio no centro da cidade, como é exemplo o projeto Bairro Comercial Digital, mas há outras dinâmicas com as empresas que vamos continuar a trabalhar». O autarca, acompanhado pelo vereador da Economia, Augusto Lima, desafiou os atuais dirigentes da ACIF e o comércio tradicional «a olharem para o novo centro urbano e a trazerem novos impulsos para que seja capaz de atrair cada vez mais visitantes.».

Hélder Costa, por seu turno, vincou a vontade «de implementar novas dinâmicas» que sejam capazes de responder aos anseios dos associados. O dirigente encontra no Município «um parceiro estratégico e importante com quem queremos trabalhar e articular a concretização de muitas das medidas que nos comprometemos a executar».

A ACIF representa, atualmente, cerca de 700 comerciantes e industriais do concelho, uma base que a nova direção ambiciona alargar.