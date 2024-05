Famalicão: Festival do Rancho Folclórico de S. Miguel-o-Anjo encheu a Praça-Mercado

Na tarde do passado domingo, a Praça/Mercado Municipal de V. N. Famalicão encheu-se de gente amante do folclore que assistiu ao 49º Festival do Rancho Folclórico de S. Miguel-o-Anjo – Calendário.

O desfile etnográfico teve início na Praça D. Maria II, até ao local designado, onde se seguiu a entrega de lembranças alusivas ao evento por alguns convidados (foto), nomeadamente, Pedro Oliveira, vereador do pelouro da Cultura na Câmara Municipal; Estela Veloso, presidente da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário; Inácio Ferreira, coordenador do Conselho Técnico da Federação do Folclore Português – região do Baixo Minho; Manuel Cardoso, presidente do Rancho de S. Miguel-o-Anjo e Manuel Sanches, da Cidade Hoje.

Seguiram-se as atuações do rancho aniversariante e organizador; o de Vilar de S. Miguel do Mato – Vouzela – Viseu; o de Baião – Porto; o da Associação Recreativa de Cabreiros – Braga; e o Grupo Etnográfico os Pescadores do Castelo – Leça da Palmeira – Matosinhos.

Sorteio dos prémios: 1º nr. 2838 – um LCD; 2º nr. 2484 um presunto; 3º 1729 – uma máquina de café.