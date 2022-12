Famalicão: Festival Internacional de Folclore a um passo da certificação

O festival organizado pela Rusga de Joane está em processo de candidatura ao selo Festival CIOFF – Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais. Na última assembleia geral da associação CIOFF Portugal, que decorreu a 10 de dezembro, com a participação do grupo de Joane, foi aprovado o processo de candidatura do FAMAFOLK – Festival Internacional de Folclore de Famalicão.

O presidente de direção da Rusga de Joane, Ricardo Azevedo, explica que com esta certificação pretende-se «promover a salvaguarda, valorização e difusão da cultura tradicional e popular», enquanto que o diretor do festival, Ricardo Carneiro, fala num «passo importante para elevar o FAMAFOLK a um novo patamar, fortalecendo-o como uma marca cultural do concelho e da região».

O processo de candidatura CIOFF será alvo de avaliações regulares durante as próximas três edições do festival, juntando-se, depois, aos 13 festivais que em Portugal ostentam este selo de garantia de qualidade.

Desde a sua primeira edição, em 2019, o FAMAFOLK já juntou em palco cerca de mil folcloristas, 19 grupos de 9 países, alcançando cerca de 9 mil espetadores. A próxima edição está a ser preparada e decorrerá entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, em mais uma parceria com o Município de Famalicão e com outras entidades locais.

A Associação CIOFF Portugal visa estabelecer a cooperação e a solidariedade entre os seus membros nas atividades que desenvolvem no âmbito da organização e participação em Festivais Internacionais de Folclore. Criado em 1970, para salvaguarda, promoção e difusão da cultura tradicional e do folclore, o CIOFF é uma organização internacional cultural não-governamental (ONG) que mantém relações consultivas formais com a UNESCO, tendo sido acreditada, em 2012, pelo Comité Intergovernamental, como Consultora para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. O CIOFF está hoje em 101 países dos 5 continentes, que promovem mais de 300 festivais por ano.