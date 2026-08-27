A Associação Cultural de Gondifelos organiza, nos dias 11 e 12 de setembro, no Parque de Lazer, a segunda edição do Festival Rockalhau, dedicado aos sons mais pesados, do rock ao metal.

Do cartaz constam nomes como Madmess, Jesus The Snake, Capela Mortuária, Greatfool, Doutor Assério, Idle Hand, Hazing Lungs, Zakarella, Woods Int, Shatterstone, Centrojas e Nojo.

Bilhete diário custa cinco euros. O campismo é gratuito.

O município de Famalicão apoia esta iniciativa com dois mil euros, aprovados na reunião de Câmara desta quinta-feira.

Espera-se dois dias de muita música, convívio e energia no coração de Gondifelos.