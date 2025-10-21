Concelho, Cultura, Teatro

Famalicão: Festival Teatro Construção apresenta a “A Pérola”

O Festival de Teatro da ATC prossegue este fim de semana. Esta sexta-feira, o dia é dedicado às escolas, com sessões às 10h45 e 15 horas, com a peça “Contos d`Oiro, ContaDOuros” da companhia Filandorra – Teatro do Noroeste, de Vila Real.

No sábado, dia 25 de outubro, a Companhia da Esquina, de Lisboa, traz a Famalicão a peça “A Pérola”. A apresentação no Centro Cultural da Juventude é às 21h30. Com encenação de Jorge Gomes Ribeiro, tem como atores Ana Lúcia Palminha, Carla Chambel, Paula Neves, Pedro Martinho, Pedro Pernas, Rita Fernandes, Rui Luís Brás e Tiago Costa.

Segundo Simão Barros, membro da direção artística, é «um privilégio receber em Joane uma produção como A Pérola que junta um elenco de grande talento e um encenador com uma carreira sólida no panorama nacional. Será certamente um dos altos do festival».

No domingo, dia 26, sobe à cena o espetáculo “Rei e as Moscas” do Historioscópio do Porto. Uma proposta para toda a família que promete encantar miúdos e graúdos pelo humor e imaginação.

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com o espetáculo coletivo “Província”, uma celebração especial das artes performativas.
Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.
Recorde-se que o XXXVIII Festival Teatro Construção conta com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, no âmbito do apoio a projetos de programação.

Mais informações e reservas podem ser feitas através do email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Famalicão reconhecido como o concelho com mais Eco-Escolas do país

O concelho de Famalicão é o município nacional com mais Eco-Escolas, com uma cobertura de 100 por cento de escolas públicas, mas também com IPSS, escolas profissionais, privadas e ensino superior envolvidos neste programa. No total foram galardoadas 80 escolas e sete agrupamentos de escolas.

A sessão de entrega do Galardão Eco-Escola 2025 decorreu esta quinta-feira, em Paredes, no Pavilhão Multiusos.

Neste encontro nacional foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelas mais de 2000 escolas que integram o Programa Eco-Escolas e foram entregues as Bandeiras Verdes Eco-Escolas e diversos prémios de projetos EE, num momento de celebração entre alunos, professores e parceiros que contribuem para a educação ambiental e a sustentabilidade.

O vereador Hélder Pereira esteve presente nesta sessão.

Famalicão: Tiago Reis na luta por pontos para o título nacional

Tiago Reis, Edgar Reis, Daniel Silva e Avelino Reis, do Team Transfradelos, estão na Baja Portalegre 500, uma das míticas provas de todo-o-terreno que se disputa na sexta-feira e sábado. É pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Taça do Mundo e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

A novidade é o regresso de Avelino Reis, que estará acompanhado por Filipes Martins, com um Toyota da categoria T1. «Portalegre é uma prova especial e o bichinho do Todo-o-Terreno está cá sempre. Aproveitámos para vir à corrida, essencialmente para nos divertirmos», explica Avelino Reis.

Tiago Reis, que desta vez terá como navegador David Monteiro, está inscrito na prova da Taça do Mundo e leva para a Baja Portalegre o Taurus T3 EVO MAX. O piloto, que tem dominado a categoria Challenger T3 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, poderá aqui somar pontos importantes na luta pelo título nacional. «Estão cá os melhores do mundo e vamos dar o nosso melhor para competir com eles, conscientes da dificuldade da corrida, mas também focados em chegar ao final e pontuar para o CPTT», afirma.

Edgar Reis participa em Portalegre com o seu Taurus T3 MAX, acompanhado por Fábio Ribeiro. «Partimos para ser competitivos e dar o nosso melhor», sublinha. O objetivo é também pontuar para a equipa, que lidera o CPTT nesta categoria.

Enquanto Daniel Silva estará acompanhado por Gonçalo Magalhães, também ao volante de um Taurus T3 MAX. «Temos vindo a melhorar ao longo do ano e queremos tentar alcançar aqui mais um bom resultado a nível nacional. Esse é o nosso foco», afirma o piloto.

A prova tem início na manhã desta sexta-feira, com o prólogo, seguindo-se depois a Baja Portalegre 500, uma das mais carismáticas competições do Todo-o-Terreno, que cumpre este ano a sua 39.ª edição.

Famalicão: António Zambujo abre festival Soul de Inverno na Casa das Artes

O festival Soul de Inverno está de regresso à Casa das Artes, de 20 a 22 de novembro. Na quarta edição, realce para o concerto de António Zambujo, logo no primeiro dia. Zambujo, um dos intérpretes mais carismáticos da música portuguesa, inaugura o festival com um concerto que é um convite à contemplação, à poesia e à simplicidade das canções que falam diretamente ao coração.

No segundo dia pode ouvir Israel Fernández e Ricardo Ribeiro, numa viagem entre o fado e o flamenco. O espanhol Israel Fernández, uma das grandes vozes do flamenco contemporâneo, partilha a noite com Ricardo Ribeiro, referência maior do fado; um duplo momento de intensidade e autenticidade, num diálogo emocional entre Lisboa e Andaluzia, onde cada nota parece nascer da mesma saudade.

O festival termina com as atuações de Tomatito e Cainã Cavalcante, dois virtuosos da guitarra que representam, cada um à sua maneira, o poder universal da música. Entre o fogo do flamenco e a suavidade da alma brasileira, o som das cordas promete uma conversa entre continentes.

Durante três dias, o festival volta a iluminar o outono com a alma quente da música de Portugal, Espanha e Brasil, num diálogo de afetos e sonoridades que transcende fronteiras.

Os concertos são todos às 21h30 e os bilhetes já estão à venda.

Famalicão: Antonio Fagundes e Christiane Torloni na Casa das Artes

A peça “Dois de Nós” coloca no palco do grande auditório da Casa das Artes conhecidos e reputados atores brasileiros. Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins interpretam esta peça nos dias 13, 14 e 15 de novembro, às 21h30, e no dia 16, às 17 horas, sempre no grande auditório.

Segundo texto de Gustavo Pinheiro e direção de José Possi Neto, quatro pessoas de diferentes gerações encontram-se num quarto de hotel. Segredos e mentiras começam a ser revelados e trazem à tona um turbilhão de sentimentos, que mudarão as suas vidas para sempre. De uma forma bem-humorada, são abordados assuntos comuns e, aos poucos, diferentes e hilariantes facetas da vida vêm à tona, expondo diferenças e cumplicidades. “Dois de Nós” mergulha nas emoções e nos desafios da vida de cada pessoa, independente do género ou da idade. A peça não deixa de ser uma provocação para uma viagem que se pretende divertida e emocionante.

Famalicão: Sócios com entrada gratuita no Pavilhão Municipal para verem partida com o Braga

Os bilhetes para o jogo da próxima segunda-feira, 27 de outubro, frente ao SC Braga, já estão à venda na Loja Oficial do FC Famalicão.

Os sócios têm entrada gratuita (com a obrigatoriedade de levantar bilhete), enquanto que o público geral paga 5 euros

A partida entre famalicenses e bracarenses é da sexta jornada do campeonato nacional de futsal e disputa-se no Pavilhão Municipal.

O Braga é quinto classificado com 9 pontos; com menos dois pontos, a equipa treinada por Kitó Ferreira é sétima.

Famalicão: Técnicos municipais e treinadores de natação aprofundam conhecimentos nos Países Baixos

Entre os dias 14 e 17 de outubro, uma comitiva famalicense composta por técnicos municipais e treinadores de natação esteve nos Países Baixos, particularmente na cidade de Eindhoven.

Esta visita permitiu conhecer in loco a realidade desportiva local, muito particularmente a natação, e dela resultou a aprendizagem de novas metodologias de treino e ensino, reflexões sobre sustentabilidade energética e o reforço da cooperação internacional na área do desporto.

A deslocação teve como principal propósito o desenvolvimento de competências desportivas, pedagógicas e de gestão, através da partilha de boas-práticas com o Dutch Dolphin Swimming Club e InnoSportLab/Fieldlab Swimming, no Centro Nacional de Natação de Tongelreep, o quarto maior da Europa.

Esta mobilidade faz parte do Plano de Ação Erasmus+ do Município de Vila Nova de Famalicão, no âmbito da Acreditação em Educação de Adultos, em consórcio com entidades locais com intervenção no contexto da formação desportiva e da educação de adultos, até 2027.

 