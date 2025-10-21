Famalicão: Festival Teatro Construção apresenta a “A Pérola”

O Festival de Teatro da ATC prossegue este fim de semana. Esta sexta-feira, o dia é dedicado às escolas, com sessões às 10h45 e 15 horas, com a peça “Contos d`Oiro, ContaDOuros” da companhia Filandorra – Teatro do Noroeste, de Vila Real.

No sábado, dia 25 de outubro, a Companhia da Esquina, de Lisboa, traz a Famalicão a peça “A Pérola”. A apresentação no Centro Cultural da Juventude é às 21h30. Com encenação de Jorge Gomes Ribeiro, tem como atores Ana Lúcia Palminha, Carla Chambel, Paula Neves, Pedro Martinho, Pedro Pernas, Rita Fernandes, Rui Luís Brás e Tiago Costa.

Segundo Simão Barros, membro da direção artística, é «um privilégio receber em Joane uma produção como A Pérola que junta um elenco de grande talento e um encenador com uma carreira sólida no panorama nacional. Será certamente um dos altos do festival».

No domingo, dia 26, sobe à cena o espetáculo “Rei e as Moscas” do Historioscópio do Porto. Uma proposta para toda a família que promete encantar miúdos e graúdos pelo humor e imaginação.

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com o espetáculo coletivo “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

Recorde-se que o XXXVIII Festival Teatro Construção conta com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, no âmbito do apoio a projetos de programação.

Mais informações e reservas podem ser feitas através do email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.