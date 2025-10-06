Famalicão: Festival Teatro Construção começou com casa cheia

O XXXVIII Festival Teatro Construção arrancou no passado fim de semana, no Centro Cultural da Juventude, na vila de Joane. A abertura oficial, no passado sábado, ficou a cargo da companhia Krisalida (Caminha) com a peça “Ser Português de Norte a Sul”, que encheu a sala e marcou o início de uma programação diversificada que vai até 31 de outubro. Já no domingo, as famílias e os mais novos assistiram a “O Velho Ermita”, também pela Krisalida, num ambiente de proximidade e partilha.

Com salas cheias e um público diversificado, este arranque demonstra a vitalidade de um festival que há quase cinco décadas promove o teatro, a cultura e o convívio comunitário em Vila Nova de Famalicão.

O festival continua ao longo de todo o mês, com espetáculos para escolas, famílias e público em geral. Na próxima sexta-feira há sessões para escolas com “Cartas d’abril”, pela companhia CARB – Raia Beira, com duas sessões, às 10h45 e às 15h00; no sábado, às 21h30, pode ver o espetáculo “Sede”, da ASTA (Covilhã). Por último, no domingo, às 17 horas, há sessão para a família com “Um Submarino em Marte”, pela companhia Imaginar do Gigante (Ovar).

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com a proposta coletiva “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

O festival da Associação Teatro Construção conta com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, no âmbito do apoio a projetos de programação.

Foto: Rui Martins