Famalicão: Festival Ymotion com Ricardo Pereira, Teresa Tavares e Maria João Bastos

Arranca na próxima segunda-feira, dia 8, a 7.ª edição do Festival Ymotion com 40 curtas em competição, mais retrospetivas, showcase e homenagens a artistas. As sessões competitivas decorrem entre 8 e 11 de novembro, pelas 21h30, na Casa da Juventude.

O destaque vai para a competição de curtas-metragens; a apresentação das primeiras imagens do filme «Revolta», com a presença do realizador Tiago R. Santos e dos atores Ricardo Pereira e Teresa Tavares; o Talk & Showcase da banda Capitão Fausto; a homenagem à atriz portuguesa Maria João Bastos e o tributo aos compositores Bernardo Sassetti e Ennio Morricone.

A sessão de abertura do festival é no dia 8, às 21h30, e será marcada pela apresentação do filme «Musgo», da jovem cineasta famalicense, Alexandra Guimarães.

Esta edição do festival também inclui a exposição «INSIDE – Fotografia Documental» dedicada às curtas-metragens em competição, que estará patente na Casa da Juventude, e uma sessão especial com foco no trabalho da produtora cinematográfica portuguesa Ukbar Filmes, na seção «Novíssimo Cinema Português», que inclui uma conversa entre a atriz Sónia Balacó, a produtora Pandora da Cunha Telles e o jornalista e comissário do festival, Rui Pedro Tendinha.

No dia 12, pelas 21h00, os Capitão Fausto, banda composta por Tomás Wallenstein, Salvador Seabra, Francisco Ferreira, Manuel Palha e Domingos Coimbra, vão protagonizar um showcase, seguido de uma conversa, no Centro de Estudos Camilianos.

Recorde-se que se encontram em competição no YMotion cerca de 40 curtas-metragens desenvolvidas por jovens realizadores, entre os 12 e os 35 anos, nas categorias «Grande Prémio Joaquim de Almeida», «Escolas Secundárias», «Melhor Documentário», «Melhor Curta de Animação», «Melhor Representação», «Melhor Argumento», «Melhor Direção de Fotografia» e «Prémio do Público».

Os vencedores serão conhecidos na sessão de encerramento no dia 13 de novembro, pelas 21h30, no Centro de Estudos Camilianos, num evento que também ficará marcado pela homenagem à atriz Maria João Bastos e um tributo à música dos compositores Ennio Morricone e Bernardo Sassetti, pelas mãos dos jovens músicos famalicenses Inês Silva e Pedro Lima.

O YMotion é um festival organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, que se tem vindo a afirmar no circuito de mostras e festivais de cinema do país, servindo de alavanca para o trabalho de jovens cineastas.

Para mais informações sobre o festival consulte: www.ymotion.org