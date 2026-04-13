Famalicão: Fica em liberdade homem detido pela PSP a tentar furtar carro na cidade

Ficou em liberdade, com termo de identidade e residência, o homem de 34 anos que foi apanhado pela PSP a tentar furtar uma viatura, no último fim de semana, no centro de Vila Nova de Famalicão.
Famalicão: Bilhetes para a visita a Braga já estão à venda
Na noite do próximo domingo, a contar para a jornada 30 da I Liga, o FC Famalicão visita o SC Braga. O jogo é no Estádio Municipal de Braga, com início às 20h30.
O FC Famalicão já vende os bilhetes para o encontro, sob as seguintes condições: 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 15 euros (marcação de transporte até às 12 horas de sexta-feira).
O Braga é o quarto classificado, com 52 pontos, enquanto que o conjunto famalicense é o quinto, a cinco pontos de distância.
Famalicão: Chega exige ativação das câmaras de videovigilância
O Chega de Vila Nova de Famalicão exige esclarecimentos urgentes da Câmara Municipal sobre o planeamento concreto para a ativação e implementação do sistema de videovigilância urbana. Diz que não aceita «mais atrasos» porque a segurança dos famalicenses «não pode continuar refém da inércia».
Recorda que já passaram mais de três anos desde a instalação das primeiras 12 câmaras, mas que o sistema ainda se encontra inativo. Para o Chega não há tempo a esperar «face ao aumento de crimes em Famalicão, nomeadamente os assaltos em série a lojas e viaturas». Acredita que a sua instalação seria dissuasora da criminalidade e permitiria uma resposta mais célere das autoridades.
Por isso, o Chega anuncia que vai propor na Assembleia Municipal a incorporação de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) de anonimização em tempo real.
Para a Câmara também tem uma série de perguntas, entre as quais quer saber qual o planeamento para a ativação das 12 câmaras, qual o calendário da integração de tecnologias de IA, quando é que o executivo pretende submeter o projeto atualizado à CNPD e ao Ministério, qual o orçamento e o cronograma para a expansão até às 54 câmaras.
«Esta não é uma questão ideológica: é uma questão de segurança, de respeito pelos famalicenses e de boa gestão do dinheiro público», realça.
Famalicão: Catarina Borges é campeã regional dos 10 mil metros
A atleta famalicense, que representa o Vitória SC, sagrou-se campeã regional absoluta dos 10.000 metros em pista.
Catarina Borges alcançou o título no passado sábado, no Estádio 1.º de Maio, em Braga, no decurso do Campeonato Regional da Associação de Atletismo de Braga.
Famalicão: Maria, Gabriel e Carolina conquistam títulos
No passado fim de semana, o Estádio 1.º de Maio, em Braga, recebeu provas regionais de atletismo. No sábado, Maria Rodrigues, do Liberdade sagrou-se campeã regional júnior dos 5km em pista. Para além do título, Maria alcançou os mínimos para participar nos Nacionais de Juniores e de sub-23.
No domingo, no Regional de Quilómetro Jovem, Gabriel Abreu venceu e Carolina Faria foi terceira, em iniciados. Na distância dos 150 metros e como competição extra, realce para a vitória da Salvador Paupério. Nesta prova, bem como no Quilómetro Jovem, outros jovens atletas do Liberdade alcançaram bons resultados.
Famalicão: Sete nacionalidades nos órgãos sociais da Associação de Integração Multicultural
A AIMULTICUL – Associação de Integração Multicultural tem, desde o passado sábado, dia 11 abril, novos dirigentes. São sete as nacionalidades – Cabo Verde, Brasil, Portugal, Venezuela, Guiné-Bissau, Paraguai e Paquistão – representadas nos órgãos sociais que vão liderar a instituição no próximo biénio. Taciana Flores continua na liderança para o terceiro mandato, duma equipa renovada, acompanhada por Graça Carvalho e por Roberto Oliveira, na vice-presidência.
O secretário é Mamadu Indjai e a tesoureira Eliene Nunes. Seguem-se Lilian Elisabeth Miranda, Yesika Alejandra, Margarete Cardoso e Usama Arshed.
A Mesa da Assembleia Geral é presidida por Benício Cardoso, com Alcino Monteiro e José Pedro Novais a 1º e 2º secretários, respetivamente.
Manuela Araújo, Arlett Araújo e Priscila Rodrigues compõem o Conselho Fiscal.
O acolhimento, apoio e integração dos migrantes que encontram em Vila Nova de Famalicão e na região, é a primeira prioridade dos novos dirigentes que têm previstas uma série de atividades que a seu tempo serão divulgadas.
As eleições realizaram-se, ao final da tarde do passado sábado, no auditório da ADFA – delegação de Famalicão.
No mesmo dia, em sessão ordinária, foram votados e aprovados, por unanimidade, o plano de atividades e orçamento para o ano em curso e o relatório de atividades e contas de gerência de 2025.
Famalicão: Motociclista ferido após colidir com carro em Gavião
A manhã desta segunda-feira fica marcada pela colisão entre uma mota e um carro, na Avenida Santiago de Gavião, que fez um ferido.
O alerta foi dado por volta por 08h42 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.