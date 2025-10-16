Famalicão: Fica em prisão preventiva o detido por furto em residência, de veículo e abuso de cartões bancários

O homem, de 30 anos, detido em Joane pela GNR, suspeito dos crimes de furto em residência, furto de veículo e abuso de cartões bancários ficou em prisão preventiva.

Na sequência de uma denúncia relacionada com o uso abusivo de cartões bancários, os militares da Guarda deslocaram-se, na passada terça-feira, ao local e desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar e intercetar o suspeito.

Os militares apuraram que, ainda naquela madrugada, o indivíduo tinha furtado uma residência, em Paranhos, Porto, de onde roubou diversos bens, incluindo uma viatura.

Além do veículo, furtou vários objetos que ainda tinha no carro, nomeadamente uma trotinete, cinco computadores portáteis, um tablet, uma consola de jogos, um telemóvel, um par de auriculares, várias ferramentas, garrafas, sete cartões bancários e 100 euros em numerário. O suspeito utilizou, posteriormente, os cartões bancários subtraídos para efetuar pagamentos em vários estabelecimentos comerciais.

Os bens foram apreendidos e posteriormente restituídos ao proprietário.