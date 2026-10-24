A direção do Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal foi reeleita, depois de um ato eletivo que teve lugar na noite desta sexta-feira na sede do PSD. Eleita por 79% dos votos, a direção mantém com presidente Jorge Paulo Oliveira e tendo como vices João Pedro Araújo e Daniela Torres, a jovem que lidera a JSD.

Esta direção colocou o lugar à disposição da Comissão Política a 17 de julho deste ano,entendendo que o contexto político em que assumira funções tinha sido «profundamente» alterado na sequência da retirada de confiança política ao executivo municipal liderado por Mário Passos, por parte da Comissão Política, presidida por Paulo Reis. Este, a 17 de outubro, comunicou a Jorge Paulo Oliveira que aceitava a decisão da direção do Grupo Municipal.

Abriu-se, então, um processo para eleger uma nova direção da bancada do PSD, assunto que foi debatido, na sede do partido, no domingo, dia 18, e que agora termina com a reeleição de Jorge Paulo Oliveira e os seus pares. Votaram 12 deputados municipais e 22 presidentes de Junta.

Após a eleição, Jorge Paulo Oliveira registou que «na política, há momentos que exigem clarificação e relegitimação. Em absoluto respeito pelas regras da democracia participativa, foi isso que aconteceu na noite de ontem».

Recorde-se que em julho deste ano, o PSD de Famalicão retirou a confiança política ao executivo municipal, liderado por Mário Passos, eleito pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP), por não acatar a posição do partido que queria que aprovasse uma homenagem, proposta pelo PS, a dois ex-autarcas – Armindo Costa (PSD/CDS), e Agostinho Fernandes (PS) atribuindo os seus nomes a dois equipamentos municipais: Parque da Devesa e Casa das Artes, respetivamente.

Mais tarde, nos últimos dias do mesmo mês, a direção nacional do PSD, reunida com responsáveis distritais e locais, pediu consenso, em nome do partido e reiterou total apoio a Mário Passos que antes tinha aprovado, em reunião do executivo municipal, uma proposta de comemoração dos 50 anos do poder local com várias iniciativas até abril do próximo ano.