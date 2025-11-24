Famalicão: “Ficção e realidade” encerra o ciclo de tertúlias dedicado a Camilo Castelo Branco

No ano do bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco, a CCDR NORTE promove, no dia 26 de novembro, quarta-feira, pelas 21h, na Fundação Cupertino de Miranda, a 5.ª e última tertúlia do ciclo dedicado a Camilo Castelo Branco, sob o tema “Ficção / Realidade”.
A sessão contará com as intervenções de Abel Barros Baptista, ensaísta e professor universitário; João Paulo Braga, investigador e conhecedor da obra camiliana; Tânia Furtado Moreira, doutorada em Camilo Castelo Branco e consultora científica do bicentenário do escritor. A moderação estará a cargo de Célia Machado, da Fundação Cupertino Miranda.
O ciclo de tertúlias, integrado na programação “Camilo 200 a Norte”, celebra o prazer da leitura e propõe uma redescoberta contemporânea da sensibilidade camiliana, marcada por inquietação, intensidade e uma profunda ligação ao território.
Com curadoria de Jorge Sobrado, as tertúlias camilianas percorreram diferentes cidades da Região Norte, evocando o legado literário e cultural de Camilo Castelo Branco e promovendo o diálogo entre especialistas, leitores e comunidades locais.
A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia online: https://forms.office.com/e/XmsuHsJ7xk