A equipa de veteranos da Associação Figueiredo’s Runners and Friends sagrou-se, este fim de semana, vice-campeã nacional de corta-mato. Em Valença, numa prova difícil e exigente, devido às condições climatéricas e do terreno, a equipa famalicense, que é totalmente amadora, conseguiu um bom desempenho coletivo.

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Individualmente, no escalão M55, os irmãos Davide e Joaquim Figueiredo chegaram juntos à linha de meta e sagraram-se campeão e vice-campeão respetivamente.

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Em M65, Carlos Gomes foi segundo. Outros atletas – Paulo Figueiredo, Paulo Morais, António Neto, Vítor Figueiredo, Paulo Gomes e Padro Cardoso – conseguiram, igualmente, resultados de relevo e ajudaram para a conquista do segundo lugar coletivo.

No escalão sub-18, correu Pedro Guimarães.