Famalicão: Figueiredo’s Runners and Friends com título coletivo e pódios em Aveiro

A Associação Figueiredo’s Runners and Friends sagrou-se campeã nacional coletiva na Meia Maratona de Aveiro, este domingo, completando o pleno de vitórias a nível nacional e somando ainda um 1.º e um 3.º lugar.

No domingo, o atleta Davide Figueiredo sagrou-se campeão nacional M55 e foi o primeiro atleta Master absoluto.

Destaque ainda para o 3º lugar de Paulo Morais, M40. Joaquim Lopes foi 4º, em M45, no mesmo escalão, Paulo Gomes foi sétimo, em M35 Pedro Cardoso alcançou o sexto lugar. No escalão M50, Vítor Azevedo foi oitavo classificado, em M60 Fernando Figueiredo ficou em sexto, e Vítor Figueiredo em sétimo. António Neto foi quinto, no escalão M70.