Famalicão: Figueiredo’s Runners vencem nacional de corta-mato curto

No campeonato nacional de futebol feminino (Liga BPI) o Famalicão jogou com o Braga, no Estádio 1º de Maio, de onde acabou por sair derrotado (3-1).

O único golo das famalicenses nesta jornada 17 foi apontado por Andrea Mirón, no decorrer do minuto 79, depois do Braga ter marcado por três ocasiões distintas (Sissi, Tânia Rodrigues, Carlyn Baldwin).

Na classificação da Liga BPI o Futebol Clube de Famalicão assume o 10º posto com 10 pontos. O próximo desafio será no Campo nº2 do Estádio Municipal, com o Sporting, às 11h00 de sábado.