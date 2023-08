Famalicão: Filme Barbie vai ser exibido ao ar livre

Depois de um aumento do gasóleo em 15 cêntimos num período de apenas duas semanas, as más notícias para a carteira dos portugueses devem continuar.

Segundo a SIC Notícias, que cita fontes do setor, as próximas semanas deverão ficar marcadas por sucessivos aumentos do preço dos combustíveis.

Parte da explicação para o que deverá acontecer está relacionada com o aumento do preço da matéria prima nos mercados internacionais e ainda a redução por parte do governo dos benefícios fiscais aplicados à taxa de carbono. Nesse capítulo, desde o início do mês de agosto que o governo repôs mais uma parte da taxa de carbono, o que se traduziu num aumento de dois cêntimos por litro.