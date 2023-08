Famalicão: Filme-Concerto “Terra” dedicado à Ucrânia

Este sábado, dia 2, no espaço exterior da Casa de Camilo, Seide S. Miguel, às 22 horas, será apresentado o filme-concerto “Terra” (1930), do cineasta ucraniano Aleksandr Dovzhenko.

Este será o último filme da rubrica Cinema Paraíso e no caso dedicado a uma sessão “Especial Ucrânia”, projeto financiado ao abrigo do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia, com apoio do Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a Casa das Artes de Famalicão / Teatro Narciso Ferreira.

O concerto será protagonizado pelo duo instrumental MUAY, constituído por Hugo Ferreira e Nuno Sousa.

Recorde-se que o Cinema Paraíso realiza-se desde 1999, com organização do Cineclube de Joane em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão e a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Conta também com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o Ministério da Administração Interna e a União Europeia como parceiros institucionais.