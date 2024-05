Famalicão: Fim de semana com jogos virtuais, Escape Room, youtubers, tiktokers e debates

O B-Smart Famalicão promove um conjunto de atividades entre sexta-feira, dia 24, e domingo, dia 26 de maio, na Praça D. Maria II. Uma oportunidade para dar a conhecer as novas dinâmicas das cidades inteligentes e sustentáveis e o trabalho que Vila Nova de Famalicão tem vindo a fazer no domínio das Smart Cities.

Mas há também muita diversão. Será uma oportunidade para participar em torneios interativos de CS-GO e Fortnite FiFa, jogos de tabuleiro, espaço de realidade virtual aumentada, com novas experiências virtuais e personalizadas de Famalicão; ainda um espaço para o “Assalto ao Banco”, um Escape Room que promete proporcionar uma experiência única a todos os participantes. Chama-se B-Smart Meeting Point, com entrada livre.

Destaque ainda para um encontro de “Youtubers” e “Tiktokers”, no sábado, dia 25, com a presença de Valter Sousa, GochaVI, Paulo Freitas, Didi Pizarro, R Gamer, entre outros…

O programa da iniciativa desenrola-se em dois espaços: no exterior, na Praça D. Maria II, num espaço intitulado “Smart City for Kids”, e no edifício “B-Smart Meeting Point”, nas antigas instalações do BNU.

No exterior, a iniciativa volta-se sobretudo para o público infantil, com várias propostas e dinâmicas no âmbito do Smart City for Kids e do Placemaking que proporcionam a vivência do espaço público com jogos de rua, espaço de pintura, bibliomóvel, entre outros.

Ao longo dos três dias do evento, o espaço B-Smart Meeting Point vai também ser palco de um conjunto de conversas dedicadas ao tema. “Famalicão Cidade do Futuro”, “Segurança Digital – Novas Ameaças num Mundo Digital”, “Sustentabilidade e Economia Circular para as Cidades do Amanhã”, “O papel dos jovens nas SMART CITIES” são alguns dos temas em debate.

Programa completo do B-Smart Famalicão em www.famalicao.pt .