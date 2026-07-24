As comemorações do Dia da Freguesia, que contemplam a Mostra Comunitária, arrancam esta sexta-feira com uma caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A iniciativa tem início às 21H00, junto à Junta de Freguesia de Castelões.

No sábado, as atividades concentram-se no Largo da Igreja e começam às 12H00 com a abertura da Tasquinha dos Escuteiros. Às 14H00 inaugura-se a Mostra Comunitária e, 15 minutos depois, realiza-se uma atividade de paintball. Pelas 17H00, o Centro Social de Castelões promove uma demonstração de boccia.

À noite, às 20H30, o Centro Social de Castelões apresenta o espetáculo «Ecos da Freguesia». Às 21H00, decorre uma aula coletiva de zumba, orientada pelo professor Diogo. Às 21H30 sobe ao palco a Banda Duque para um espetáculo musical, seguindo-se, às 23H00, uma festa da espuma.

No domingo, as comemorações começam às 9H30 com a Sessão Solene do Dia da Freguesia, durante a qual serão homenageados os antigos presidentes da Assembleia de Freguesia. Pelas 11H00 realiza-se a Missa em Honra de São Tiago, padroeiro da freguesia, seguindo-se a tradicional Procissão de São Tiago.

As atividades de domingo decorrem entre a Junta de Freguesia e o Largo da Igreja.