Famalicão: Fim de semana de festa em Delães com a Mostra Comunitária

De 13 a 16 de junho a comunidade de Castelões celebra o Santo António. O programa, que começa já este sábado, com o levantamento das bandeiras, às 15 horas, conta com vários momentos, sendo de destacar a presença do humorista João Seabra, com espetáculo na noite do dia 13, às 22 horas.

No dia 9, às 15h30, e para angariação de fundos, decorre um leilão de oferendas e na quinta-feira, dia 13, às 8h30, há missa com sermão e, no final, será distribuído o pão; às 17h30, decorre uma garraiada. No dia seguinte, às 21 horas, exibição da marcha infantil da Escola Básica de Castelões e, uma hora depois, há noite branca com animação a cargo do DJ Mc Marc Ferr.

No sábado, dia 15, às 15h30, atuação dos ranchos folclóricos de S. Torcato (Guimarães) e Divino Salvador de Delães. A festa prossegue, às 18 horas, com uma celebração religiosa, e às 22 horas com João Seabra, e os Dj´s Miguel Vital e Betão, a partir das 23 horas. Para fecho da noite há uma sessão de fogo de artifício e a continuação da animação a cargo dos Dj´s.

No domingo, 16 de junho, às 9 horas, entrada da Banda Bringre Canelense; 11 horas, missa com sermão; 15 horas, procissão solene; 16 horas, atuação de Vítor Rodrigues; 18 horas, atuação da banda de música e, para fim de festa, serão sorteadas rifas.