A freguesia de Oliveira Santa Maria está em festa este fim de semana, com o Bulir, que traz diversas atividades à Alameda. Esta sexta-feira, dia 31, abertura às 18h30, pela Fanfarra do CNE, folcloridades com contratadeiras; 21h30, atuação dos grupos do Famafolk – Festival Internacional de Folclore de Famalicão; 00h30, DJ Vítor Oliveira; 02h00, encerramento.

Sábado, 1 de agosto, abre às 9 horas; 9h15, ride em Terras de Santa Maria e aula de cycling e K-Fitness Gym; 16 horas, Miúdos a Bulir; 21 horas, apresentação da AD Oliveirense; 22 horas, Amigo Simão sobe ao palco; meia-noite, DJ João Nuno; 02h00, encerramento.

Ainda no sábado, pelas 9h15, rastreios de saúde, nomeadamente pressão arterial e medição da glicemia.