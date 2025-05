Famalicão: Fim de semana de oficinas, conversas, partilhas e comida

Nos dias 31 de maio e 1 de junho, na Quinta da Granja, em Antas, a Associação Famalicão em Transição organiza uma ação denominada “Transição na prática”. Nos dois dias terão lugar oficinas de tricô, de fornos solares e alimentação com bolota, propagação de plantas, construção em terra, compostagem e um jantar de confeção partilhada.

A participação carece de inscrição (as vagas são limitadas), com a associação a solicitar uma contribuição (donativo feito pelo participante segundo o que considera ser um valor justo e dentro das suas possibilidades, considerando as atividades em que vai participar).

Pode inscrever-se para o fim de semana completo, para as oficinas que quiser ou apenas para o jantar, que é no dia 31 de maio. As inscrições terminam a 28 de maio, em formulário disponível em https://forms.gle/8HNRUgKWmhSj1YmD9

No primeiro dia, a iniciativa começa com uma oficina de tricô, entre as 10h30 e as 12h30; depois, e até às 14h30, decorre o almoço partilhado (não incluído na inscrição; cada participante ficará responsável pelo seu almoço, encorajando-se a partilha entre o grupo). A segunda oficina – fornos solares e alimentação com bolota – decorre até às 16h30, finda a qual começa a preparação e confeção do jantar partilhado e conversa informal sobre Transição e ativismo. Todos os ingredientes para a confeção do jantar serão disponibilizados pela organização que também terá bebidas, mediante um contributo extra.

A manhã de domingo, entre as 11 e as 12h30, será preenchida com mais uma oficina, desta feita sobre propagação de plantas; o almoço volta a ser partilhado, nas mesmas condições do dia anterior. À tarde decorrem duas novas oficinas: uma sobre construção em terra e os princípios básicos como método sustentável de eco-construção e compostagem.

Para mais informações ou esclarecimentos deve contar a Associação Famalicão em Transição, através do email famalicaom@gmail.com ou do telemóvel 916081302.