Famalicão: Fim de semana de ouro para a Figueiredo’s Runners and Friends

A Câmara Municipal de Famalicão vai avançar com uma nova Oferta Pública de Aquisição, no valor de 10 milhões de euros, para a aquisição de até 50 imóveis já edificados ou em fase final de construção, no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1º Direito.

A proposta foi aprovada esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal.

A Oferta Pública de Aquisição destina-se à compra de vinte e quatro habitações de tipologia T2 e vinte e seis de tipologia T3 que devem estar prontas a habitar ou em fase final de construção até junho deste ano, de forma a cumprir os prazos de execução do PRR.

“Há esta janela de financiamento que queremos aproveitar para fazer uma nova consulta ao mercado e assim complementar o trabalho que temos no terreno na área da habitação, com cerca de 200 habitações em construção para arrendamento acessível resultantes de um investimento de cerca de 27 milhões de euros”, realça o Presidente da Câmara, Mário Passos.

Depois de uma Oferta Pública de Aquisição lançada pela autarquia, no passado, que não teve interessados, as expectativas do município são agora mais positivas, acreditando que dentro de um mês já haverão respostas favoráveis.

A aposta da autarquia na habitação tem vindo a desenvolver-se em várias frentes em resposta aos problemas habitacionais dos famalicenses, nomeadamente, através da construção de novos fogos que se destinam a arrendamento acessível para agregados familiares cujos rendimentos não lhes permite encontrar soluções.