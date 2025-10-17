Concelho

Famalicão: Fim de semana de sabores no centro da cidade

Este fim de semana, o Vai à Vila é sobre os salgados, com diversos tipos, sabores diferentes e 17 participantes.

Mais uma vez, a Praça D. Maria II abre com mercados urbanos. No sábado, dia 18, o mercado está aberto das 10 às 20 horas; no domingo, das 10 às 18 horas.

O “Vai à Vila – Mercados Urbanos” é uma iniciativa da Câmara Municipal que decorre durante todo o ano no centro da cidade. Dar “vida” a este espaço citadino e visibilidade às instituições e empresas participantes são os grandes objetivos desta iniciativa.

 

Deixe um comentário

Famalicão: Feira de Outono no Centro Social e Paroquial de Requião

O Centro Social e Paroquial de Requião organiza uma Feira de Outono no dia 24 de outubro, sexta-feira, na creche do Centro Social.

A doar ou a comprar, todos podem participar com produtos hortícolas, compotas, marmelada, mel, bolos, bolachas, ovos, frutos secos, fruta, ervas aromáticas, abóboras, vasos, flores, produtos de fumeiros, etc.

A organização pede que os produtos não perecíveis sejam entregues entre 20 e 23 de outubro.

Famalicão: Cabeça de lista do PS à Assembleia Municipal renuncia ao cargo

Segundo informações recolhidas pela CIDADE HOJE, a candidata do Partido Socialista à Assembleia Municipal, Helena Freitas, renuncia ao cargo para o qual foi eleita no passado domingo.

Helena Freitas, docente universitária, ex-deputada à Assembleia da República e coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, com estatuto equivalente a subsecretária de Estado, não estará, por isso, no dia da tomada de posse da Assembleia Municipal. A sessão está marcada para 26 de outubro, no grande auditório da Casa das Artes, a partir das 16h30, presidida por João Nascimento.

Seguindo a ordem da lista do PS ao órgão deliberativo, Jorge Costa será o primeiro a assumir. Recorde-se que o socialista foi o cabeça de lista em 2021 e líder da bancada durante o último mandato.

Recorde-se que nas Autárquicas de domingo passado, a lista de João Nascimento (PSD/CDS) foi eleita com 46,50%, com o PS em segundo lugar, com (32,57%); Chega teve 10,53 e aumentou o grupo parlamentar de 1 para 4. A CDU manteve Tânia Silva e a Iniciativa Liberal conseguiu o seu primeiro eleito, Miguel Fidalgo.

Para a Câmara Municipal, a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão – PSD/CDS-PP também venceu. A lista liderada por Mário Passos conquistou 49,64 % dos votos, equivalente a 41.488 boletins, mais 1345 votos face às eleições de 2021. Estes números traduzem-se em seis eleitos que vão tomar posse – Mário Passos, Hélder Pereira (CDS), Susana Pereira, Augusto Lima, Pedro Oliveira e Vânia Marçal.

O PS foi a segunda força política, com 33,45% (27.960 dos votos) e quatro vereadores, o mesmo número de há quatro anos – Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Sá Machado e Marco Lopes Silva.

O Chega elege pela primeira vez para a Câmara e coloca Pedro Alves na oposição, com os 7.184 votos (8,60%).

Famalicão: Camião carregado de lenha despista-se na A3 e condiciona o trânsito

Um camião carregado de lenha despistou-se, na tarde desta sexta-feira, na A3 em Famalicão, no sentido Braga – Porto e o trânsito está agora condicionado nos dois sentidos.

A lenha acabou por espalhar-se por várias faixas de rodagem e provocar o embate de um veículo ligeiro. Com a chegada dos Bombeiros Voluntários Famalicenses ao local, o condutor da viatura recusou ser transportado para o hospital.

O alerta foi dado por volta das 16h00 e para o incidente deslocaram-se também os Bombeiros Sapadores de Braga e a brigada de trânsito da GNR.

Decorrem agora os trabalhos de limpeza das vias e a circulação encontra-se condicionada nos dois sentidos.

Imagem: O Minho

Famalicão: Agressões na estação de comboios fazem um ferido

A tarde desta sexta-feira fica marcada por agressões que terão acontecido na estação de comboios de Famalicão, das quais resultaram um ferido do sexo masculino.

Para o local foram acionadas duas patrulhas da PSP e os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Agrupamento de Escolas Terras do Ave em mobilidade na Turquia

Um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Terras do Ave participou, na semana passada, numa mobilidade do projeto Erasmus+ Digital Wellbeing, realizada na cidade de Bursa, Turquia, em que o tema foi o bom uso do digital. Além dos famalicenses, participaram parceiros da Alemanha e da Chéquia.

No primeiro dia houve um programa diversificado, que combinou atividades pedagógicas, momentos de reflexão e experiências culturais.

As sessões de trabalho exploraram boas práticas sobre o digital e o uso saudável das tecnologias no quotidiano escolar.

Ao longo da semana, realizaram-se sessões práticas, debates e apresentações de grupo, sempre com enfoque na promoção de competências digitais equilibradas. As atividades foram pensadas para estimular o pensamento crítico, a criatividade e a cooperação internacional.

Para além do trabalho em sala, o programa integrou um vasto conjunto de experiências culturais. Entre as visitas, destacam-se os monumentos históricos, o contacto com a comunidade local e a visita ao Aquário de Bursa.

Na sexta-feira, o grupo apresentou os resultados finais das atividades desenvolvidas, partilhando reflexões e propostas para um uso mais consciente das tecnologias digitais.

Segundo a direção do Agrupamento, a semana em Bursa revelou-se uma «experiência transformadora» para todos os participantes. «Para além das aprendizagens ligadas ao bem-estar digital, este encontro permitiu aprofundar o espírito europeu, a cooperação entre escolas e a valorização da diversidade cultural», realça.

O Agrupamento de Escolas Terras do Ave entende que, assim, reforça o seu compromisso com a internacionalização e com a participação ativa em projetos Erasmus+, promovendo oportunidades únicas de crescimento pessoal, académico e intercultural para toda a comunidade educativa.

Famalicão: Edifício da Junta de Vermoim foi destaque numa das plataformas de arquitetura mais prestigiadas do mundo

O novo edifício da Junta de Freguesia de Vermoim foi destaque na ArchDaily, um dos sites mais conhecidos a nível mundial pela partilha de informação na área da arquitetura.

Projetado pelo arquiteto Rui Mendes Ribeiro, o edifício está localizado junto ao centro cívico e à capela da freguesia, contempla pequenas áreas ajardinadas e de circulação pedonal.

É composto por rés-do-chão e primeiro piso e nada foi deixado ao acaso, nem mesmo a escolha dos materiais de construção, o betão aparente com cofragem em réguas de madeira, o tijolo negro e o vidro que traduzem a força construtiva, a ligação entre interior e exterior e a luminosidade do edifício.