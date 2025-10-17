Famalicão: Fim de semana de sabores no centro da cidade

Segundo informações recolhidas pela CIDADE HOJE, a candidata do Partido Socialista à Assembleia Municipal, Helena Freitas, renuncia ao cargo para o qual foi eleita no passado domingo.

Helena Freitas, docente universitária, ex-deputada à Assembleia da República e coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, com estatuto equivalente a subsecretária de Estado, não estará, por isso, no dia da tomada de posse da Assembleia Municipal. A sessão está marcada para 26 de outubro, no grande auditório da Casa das Artes, a partir das 16h30, presidida por João Nascimento.

Seguindo a ordem da lista do PS ao órgão deliberativo, Jorge Costa será o primeiro a assumir. Recorde-se que o socialista foi o cabeça de lista em 2021 e líder da bancada durante o último mandato.

Recorde-se que nas Autárquicas de domingo passado, a lista de João Nascimento (PSD/CDS) foi eleita com 46,50%, com o PS em segundo lugar, com (32,57%); Chega teve 10,53 e aumentou o grupo parlamentar de 1 para 4. A CDU manteve Tânia Silva e a Iniciativa Liberal conseguiu o seu primeiro eleito, Miguel Fidalgo.

Para a Câmara Municipal, a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão – PSD/CDS-PP também venceu. A lista liderada por Mário Passos conquistou 49,64 % dos votos, equivalente a 41.488 boletins, mais 1345 votos face às eleições de 2021. Estes números traduzem-se em seis eleitos que vão tomar posse – Mário Passos, Hélder Pereira (CDS), Susana Pereira, Augusto Lima, Pedro Oliveira e Vânia Marçal.

O PS foi a segunda força política, com 33,45% (27.960 dos votos) e quatro vereadores, o mesmo número de há quatro anos – Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Sá Machado e Marco Lopes Silva.

O Chega elege pela primeira vez para a Câmara e coloca Pedro Alves na oposição, com os 7.184 votos (8,60%).