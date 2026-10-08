No próximo fim de semana – 10 e 11 de outubro – joga-se a primeira eliminatória da Taça da AF Braga. Nesta primeira ronda, a competição está reservada para as equipas da 1.ª divisão, cujo campeonato começa no fim de semana seguinte (dias 17 e 18).

Na primeira eliminatória e no dia de sábado, às 16 horas, a AD Gondifelos visita o São Paio d´Arcos; o Louro joga em casa da ACD Serzedelo (Póvoa de Lanhoso); o Ribeirão recebe a AD Águias da Graça. No domingo, às 15 horas, a UD Calendário joga em casa do Guisande; às 15h30, a ADJ Mouquim recebe o Sobreposta; para as 16 horas estão marcados os jogos Ruivanense-CA Castelões, Lousado-Prazins Corvite; Amares-Brufense; Delães-Mota FC; Fradelos-AD Lage.