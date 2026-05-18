Famalicão: Fim de semana positivo para a EARO

No passado fim de semana, a Escola Atletismo Rosa Oliveira participou no Campeonato do Norte e Regional de sub-18, nos Campeonatos Regionais de sub-14 e ainda na XXVI Corrida Famalicão-Joane.
No Complexo Desportivo de Lousada, o destaque vai para Tiago Silva que se sagrou campeão regional nos 1500 e 800 metros, alcançando também o 2.º lugar no Campeonato do Norte. Luísa Castro tornou-se campeã regional nos 3000 metros e conquistou ainda o 3.º lugar no Norte. Já Tomás Ramos terminou em 3.º lugar nos 1500 e nos 800 metros, enquanto Mariana Martins alcançou o 3.º lugar nos 800 metros.
Nos Campeonatos Regionais de sub-14, no Estádio 1.º de Maio, em Braga, destaque para Matilde Mendes que se sagrou campeã regional nos 1000 metros, e para Luís Neto que foi segundo nos 600 metros e terceiro nos 1000 metros.
Na XXVI Corrida Famalicão-Joane, a EARO esteve representada por 18 atletas. O grande destaque foi João Azevedo, que alcançou o 3.º lugar da classificação geral. Rui Oliveira terminou na 6.ª posição; Francisco Barros, atleta sub-18, alcançou o 12.º lugar; Gonçalo Rodrigues terminou na 15.ª posição e Tomás Campos concluiu a prova no 17.º lugar.
No setor feminino, Ana Pereira terminou na 4.ª posição.