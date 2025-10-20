Famalicão: Fim de semana quase imaculado da formação

Três vitórias e um empate é o somatório dos jogos das equipas de formação do FC Famalicão que competem nos nacionais dos respetivos escalões.
A igualdade, 1-1, aconteceu na jornada 10 do campeonato de sub-19. Diante do Gil Vicente, o golo famalicense foi apontado por Diogo Nunes. Com mais um ponto, os famalicenses são terceiros da classificação, com 19 pontos, e na próxima jornada, sábado, visitam o Braga que soma 13 pontos.
No nacional sub-17, vitória em Tondela, por 1-3, com golos de Afonso Rodrigues, Duarte Sousa e Marco Pereira. O Famalicão soma 16 pontos em 9 jornadas e ocupa o quinto lugar. No domingo visita o Braga, equipa que tem os mesmos pontos.
A equipa sub-16, que compete no nacional da 2.ª divisão sub-17, jogou a sexta jornada e venceu, 1-0, o NDS Guarda. Miguel Magalhães foi o autor do golo solitário. O Famalicão está em segundo lugar da série B, com 16 pontos, e no próximo sábado visita o Lourosa, quarto com 10 pontos.
No nacional sub-15, jornada 8, vitória, 3-1, sobre o Tondela, com um bis de Gonçalo Carneiro e um golo de Santiago Coelho. O Famalicão é oitavo classificado, com 9 pontos; no próximo domingo visita o Salgueiros, último com apenas 1 ponto.