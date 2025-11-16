Famalicão: Fim de semana só com vitórias

As quatro equipas do FC Famalicão que competem nos campeonatos nacionais tiveram um fim de semana pleno de vitórias.

Os sub-19 venceram em Moreira de Cónegos, por 2-3; os sub-17 goleram, 1-5, a Sanjoanense; os sub-16 levaram a melhor, 0-3, sobre a UD Oliveirense; e aos sub-15 um golo bastou para se imporem sobre o Paços de Ferreira.

A equipa sub-19 soma 26 pontos, ocupa o terceiro lugar e na próxima jornada visita Chaves. Os sub-17, no quinto lugar e 19 pontos, recebem o Leixões na próxima jornada. A equipa sub-15 – quinto lugar e 15 pontos – visita o Taboeira.

Os sub-16, que jogam no nacional da segunda divisão sub-17, lideram a sua série com 22 pontos. Na próxima jornada visitam o União 1919.