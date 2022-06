Famalicão: Finalistas do INAC revelam-se no palco da Casa das Artes

Foi apresentada, esta quarta-feira, em Braga, a oitava edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, promovido pelo Teatro da Didascália. Entre os dias 18 e 23 de julho, há 11 espetáculos – dos quais cinco estreias nacionais, duas coproduções e sete espetáculos internacionais – que vão ocupar o espaço público das quatro cidades que compõem o Quadrilátero Cultural – Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Braga e Guimarães.

As propostas contemplam, ainda, quatro oficinas de criação – dirigidas a públicos específicos de cada cidade –, uma masterclasse para estudantes, profissionais ou, simplesmente, curiosos, das artes performativas, e, também, uma sessão de pitching.

Na apresentação do festival, que decorreu no Mosteiro de Tibães, o vereador da Cultura do município famalicense, Pedro Oliveira, salientou a «forte ligação de Vila Nova de Famalicão às artes circenses», notando a ligação umbilical do concelho ao Vaudeville, que teve a sua primeira edição em Famalicão, em 2014, e a presença do INAC no território. Pedro Oliveira frisou, ainda, que o Vaudeville, pela sua dimensão intermunicipal, «é um bom exemplo da convergência existente entre as quatro cidades do Quadrilátero».

Programa disponível em www.teatrodadidascalia.com/vaudeville-rendez-vous/ e em www.famalicao.pt.