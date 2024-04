Famalicão: Floresta BTT propõe desafio 140 e 90km por caminhos florestais e estradas secundárias

Está para breve – 4 de maio – mais uma edição do Argatintas Adventure, uma iniciativa do Floresta BTT que apresenta dois percursos, um de 140 km e outro de 90 km que serão percorridos por mais de três centenas de betetistas.

O percurso principal, conhecido por Percurso ABV, é um desafio de superação pessoal, exigente física e mentalmente, com todos os condimentos de uma ultramaratona de BTT. O ponto mais distante é o alto do Talefe, em Vieira do Minho. Além dos municípios de Famalicão e Vieira do Minho, os atletas vão, também, passar por caminhos florestais e estradas secundárias dos territórios de Braga, Póvoa de Lanhoso e Guimarães. Sendo o traçado mais difícil é, curiosamente, aquele que reúne maior número de inscritos.

O outro percurso – uma novidade nesta 4.ª edição –, conhecido por Percurso Maia, Machado e Maia, tem como local mais distante a capela da Senhora da Lapa, também em Vieira do Minho.

Os atletas poderão, então, escolher entre estes dois percursos que são sequenciais e desfrutar de uma aventura de BTT pura e dura. Com um kit de ofertas bem recheado, os atletas que concluírem com êxito as suas prestações vão receber a respetiva medalha de finisher. A partida e a chegada realizam-se nas imediações do Pavilhão Municipal Terras de Vermoim. O tiro de partida está agendado para as 6h30 e o horário limite para a chegada são as 20 horas.

As duas distâncias serão percorridas por orientação exclusiva por GPS, sem qualquer uso de fitas sinalizadoras.

Mais uma vez, a organização conta com o apoio da ONG famalicense HumanitAve que confere um pendor solidário a esta iniciativa. Durante o dia haverão várias atividades, nomeadamente uma aula solidária de Zumba, pelas 16 horas, com Isabel Araújo do Fit Club ATC.

O Floresta BTT, pela voz de Paulo Branco, considera estarem reunidas «todas as condições para mais um evento marcante, tendo connosco atletas de vários pontos do país, o que nos apraz registar». De resto, agradece o apoio de várias marcas que se associam a esta jornada desportiva, bem como da Junta de Freguesia de Vermoim e da Câmara Municipal.

Pedro Fernandes, do Mouquim Bike Team, e Ana Soliz, do ACDM Lamela Team, são os padrinhos da 4.ª edição do Argatintas Adventure.